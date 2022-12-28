Салати, які можна приготувати без світла та плити: святкові рецепти

Приготувати святковий стіл за умов відключення світла досить складно. І якщо з освітленням ще можна щось вигадати на кухні, то замінити роботу плити буде зовсім нічим.

Які салати можна приготувати з різних інгредієнтів без світла та плити – читайте у добірці Styler.

Які інгредієнти можуть підійти для салатів

Для блюд, у яких потрібно використовувати продукти без обробки на плиті, можна використовувати багато продуктів. Вам знадобляться:

Морква

Цибуля

Зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля)

Часник

Капуста (свіжа та квашена)

Авокадо

Листя салату

Свіжий огірок

Болгарський перець

Помідори

М'ясні інгредієнти можна підготувати заздалегідь – наприклад, відварити куряче філе. Його можна тримати у холодильнику 2-3 дні або навіть заморозити заздалегідь. Також можна відварити яйця, які кілька днів можуть зберігатись при низькій температурі.

Якщо ви не хочете ризикувати чи не було можливості відварити м'ясні продукти заздалегідь, то вам на допомогу прийдуть готові варіанти – копчена курка, грудинка, ковбаса чи шинка.

Відмінно для салатів підійдуть різні консервації – солоні або мариновані огірки, гриби, тунець, квасоля, кукурудза, горошок.

Для заправки салату можна використовувати майонез, соус зі сметани з гірчицею, оливкову олію.

Найпростіші рецепти салатів

Курячий салат з квасолею та грибами

Куряче філе (копчене або відварене) – 250 г

Мариновані печериці - 200 г

Консервована квасоля - ½ банки

Цибуля - 1 шт.

Майонез або соус зі сметани та гірчиці – 3 ст. ложки.

Філе нарізаємо соломкою, гриби – пластинками, цибулю – півкільцями або четвертинками. Цибулю для цього салату бажано замаринувати: опустити в гарячу воду, додати трохи цукру, сіль та оцет. Потримати у розчині 10 хвилин. Квасолю промити водою. Змішати всі інгредієнти та заправити соусом.

Салат з крабових паличок та квасолі

Квасоля - 1 банка

Крабові палички – 400 г

Цибуля - 1 шт.

Мариновані огірки – 6-7 шт.

Майонез – 2 ст. ложки

Сіль та перець - до свого смаку

Квасолю промити водою, викласти в миску, нарізати мариновані огірки та крабові палички. Цибуля - півкільцями. Усі інгредієнти змішати та заправити майонезом. Сіль та перець - до свого смаку. Якщо у вас є відварені яйця – вони стануть чудовою добавкою до цього салату.

Фото: Курячий салат із квасолею

Тунець із сиром

Тунець шматочками – 1 б.

Моцарела або сир фета – 150 г

Солодкий перець – 100 г

Свіжий огірок – 1 шт.

Зелень

Соус до салатів

Тунець поріжте кубиками, сир – теж. Болгарський солодкий перець та огірок – смужками. Цей салат можна викладати на листя салату та заправити зеленню та будь-яким салатним соусом – до свого смаку.

Салат "Венеція"

Шинка або варено-копчена ковбаса – 150 г

Твердий сир – 200 г

Морква по-корейськи – 200 г

Консервована кукурудза – 1 банка

Огірок – 2 шт.

Майонез - для заправки

Огірки (можна взяти свіжі або мариновані), сир, шинку - нарізати соломкою і викласти салатник. Додати моркву. З кукурудзи злити рідину та додати до салату.

Усі інгредієнти добре перемішати, заправити майонезом. Солити та перчити – до смаку. Якщо хочеться більше гостроти – можна додати зубчик часнику.

Фото: Салат із крабових паличок з квасолею

Салат із моркви з сиром

Морква – 4 шт.

Яйця відварені – 4 шт.

Твердий сир – 200 г

Часник - 2 зубчики

Майонез

Зелень

Сиру моркву помити, очистити та натерти на великій тертці. У такий же спосіб натерти твердий сир. Якщо є яйця – додавайте їх у салат, можна дрібно покришити ножем чи натерти на тертку. Додайте часник і дрібно нарізану зелень, перемішайте і заправте майонезом.

Салат з куркою та помідорами

Копчена курка - 300 г

Плавлений сир – 2 шт.

Помідори – 2-3 шт.

Зелена цибуля

Часник - 1-2 зубчики

Сметана або салатний соус - 2 ложки

М'ясо наріжте соломкою. Плавлений сир – натерти на тертці. Помідори нарізати півкільцями або взяти коктейльні – на 4 частини. Видавити часник і додатидобавляти трохи зеленої цибулі. Сіль та перець - до свого смаку. Заправити соусом, сметаною чи майонезом.

Салат "Дністер"

Капуста білокачанна - 500 г

Копчена шинка або ковбаса - 200 г

Горошок консервований – 1 б.

Майонез

Зелень

Сіль, перець - на смак

Капусту дрібно нашаткувати в миску, трохи віджати, щоб вона стала м'якою. Ковбасу чи шинку наріжте соломкою. Змішайте з капустою та додайте горошок. Заправте майонезом та перемішайте.

Фото: Салат "Дністер"

Салат з огірками та горошком

Сир - 150 г

Солоні (або мариновані) огірки – 2 шт.

Консервований горошок - ½ банки

Яйця – 2 шт.

Часник - 1-2 зубчики

Зелень

Майонез

Огірки потрібно дрібно нарізати, яйця нашаткувати ножем, натерти сир на великій тертці. З горошку злийте воду і додайте в салат. Подрібніть 1-2 зубчики часнику, додайте заправку та трохи зелені. Також у цей салат можна додати сухарики та копчену шинку.

Салат з крабовими паличками

Яйця – 4 шт.

Крабові палички – 250 г

Огірок – 2 шт.

Кукурудза – 1 б.

Зелена цибуля

Майонез чи соус

Відваріть яйця, наріжте кубиками. Також потрібно нарізати крабові палички та огірки. Додайте дрібно нарізану зелень. З кукурудзи злийте рідину і змішайте із салатом. Заправте майонезом.

Фото: Салат із моркви з кукурудзою.

Салат з ананасами

Банку консервованих ананасів

Твердий сир – 200 г

Майонез чи сметана

Це салат готується перед подачею на стіл, тому що він швидко пускає сік. Зливаємо рідину від ананасів, даємо їм трохи стекти на друшляк. Нарізаємо твердий сир кубиками, потім нарізаємо ананаси та заправляємо салат ложкою майонезу або сметани.

Салат із квасолі

Консервована квасоля – 1 б.

Консервована кукурудза – 1 б.

Сухарики - до свого смаку

Зелена цибуля

Сметана

Злийте рідину з квасолі та кукурудзи. Змішайте їх у салатнику. Додайте дрібно нарізану зелень. Заправте сметаною. Перед подачею посипте сухариками. Їх можна зробити самостійно. У цей салат можна додати нарізану копчену курку та пару зубчиків часнику.