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Відьмак стане татом і архівні кадри Аріани Гранде: які фото ширили зарубіжні зірки до Дня батька

Понеділок 17 червня 2024 19:35
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Відьмак стане татом і архівні кадри Аріани Гранде: які фото ширили зарубіжні зірки до Дня батька Аріана Гранде (фото: instagram.com/arianagrande)
Автор: Styler

Щорічно в світі у третю неділю червня відзначають День батька. Традиційно зірки діляться теплими знімками зі своїми татами, дякуючи їм за приклад справжнього батька. Цьогорічне свято стало багатим не тільки на зігріваючі знімки, а навіть принесло інтригуючі новини.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало для вас найцікавіші фото і подробиці післясвяткових подій.

Дитяче відео Аріани Гранде

У своїх Instagram-stories зірка поділилася архівним відео 1994 року, на котрому майбутня селебріті бавиться у надувному басейні разом з отцем.

У пості зірка привітала тата зі святом і назвала його найкращим другом та батьком у світі. Відьмак стане татом і архівні кадри Аріани Гранде: які фото ширили зарубіжні зірки до Дня батька

Аріана Гранде з батьком (Скриншот)

Кортні Кардашʼян

Привітала свого партнера Тревіса Баркера старша донька з родини Кардашʼян. У своєму Instagram Кортні поділилася теплими світлинами хлопця та виразила безмежну вдячність Тревісу, в першу чергу, за їхніх дітей.

"Мати сімʼю з тобою - це рай!” - пише зірка.

Відьмак стане татом і архівні кадри Аріани Гранде: які фото ширили зарубіжні зірки до Дня батька
Тревіс Баркер з дитиною (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Принц Вільям привітав Короля

Мережею поширилося фото принца і його дітей, яке Кейт Міддлтон опублікувала привітавши чоловіка зі святом.

Натомість на акаунті зʼявився ще один пост: принц Вільям додав світлину зі свого дитинства, де Король Чарльз грає з маленьким сином у мʼяч. Принц Уельський привітав батька так: "Щасливого дня батька, тату. В."

Відьмак стане татом і архівні кадри Аріани Гранде: які фото ширили зарубіжні зірки до Дня батька

Король Чарльз та принц Вільям (фото:instagram.com/princeandprincessofwales)

Джессіка Альба привітала “улюблених татусів”

Акторка висловила вдячність і привітала зі святом свого чоловіка, батька та тестя.

Джессіка поділилася фото, на котрому зображений її партнер Кеш Уоррен та їхні діти.

Зірка написала, що спостерігати за чоловіком, як за люблячим батьком - один з найбільших подарунків у її житті.

Відьмак стане татом і архівні кадри Аріани Гранде: які фото ширили зарубіжні зірки до Дня батька
Кеш Уоррен з дітьми (фото: instagram.com/jessicaalba)

Зірка серіалу “Відьмак” Генрі Кавілл стане батьком

У своєму Instagram актор шокував своїх фанатів новиною про майбутнє батьківство.

Генрі виклав фото, де котрому він на фоні підготовленого дитячого ліжка і пелюшок.

У підписі до фото він привітав усіх чоловіків із Днем батька та зазначив, що незабаром доєднається до них.

Відьмак стане татом і архівні кадри Аріани Гранде: які фото ширили зарубіжні зірки до Дня батька

Генрі Кавілл (фото: instagram.com/henrycavill)

Нагадаємо, що українські зірки теж зворушили теплими спогадами про своїх татусів.

Раніше ми писали про 7 чудових фільмів, які варто подивитися до Дня батька.

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