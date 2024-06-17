Ведьмак станет папой и архивные кадры Арианы Гранде: какие фото ко дню отца выставляли зарубежные звезды

Ежегодно в мире, в третье воскресенье июня, отмечают день отца. Традиционно селебрити делятся теплыми снимками со своими папами, благодарят из за пример настоящего отца. Нынешний праздник стал богат не только согревающими снимками, но даже принес интригующие новости.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас интересные фото и подробности послепраздничных событий.

Детское видео Арианы Гранде

В своих Instagram-stories звезда поделилась архивным видео 1994 года, на котором будущая селебрити играет в надувном бассейне вместе с отцом.

В посте звезда поздравила папу с праздником и назвала его лучшим другом и отцом в мире.

Ариана Гранде с отцом (Скриншот)

Кортни Кардашьян

Поздравила своего партнера Тревиса Баркера старшая дочь из семьи Кардашьян. В своем Instagram Кортни поделилась теплыми фотографиями парня и выразила безграничную благодарность Тревису, в первую очередь, за их детей.

"Иметь семью с тобой - это рай!" – пишет звезда.



Тревис Баркер с ребёнком (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Принц Уильям поздравил Короля

По сети распространилось фото принца и его детей, которое Кейт Миддлтон опубликовала поздравив мужа с праздником.

На аккаунте появился еще один пост: принц Уильям добавил фотографию со своего детства, где Король Чарльз играет с маленьким сыном в мяч. Принц Уэльский поздравил отца так: “Счастливого дня отца, Папа. В.”

Король Чарльз и принц Уильям (фото:instagram.com/princeandprincessofwales)

Джессика Альба поздравила "любимых пап"

Актриса выразила благодарность и поздравила с праздником своего мужа, отца и тестя.

Джессика поделилась фото, на котором изображен ее партнер Кэш Уоррен и их дети.

Звезда написала, что наблюдать за мужчиной, как за любящим отцом – один из самых больших подарков в ее жизни.



Кэш Уоррен с детьми (фото: instagram.com/jessicaalba)

Звезда сериала "Ведьмак" Генри Кавилл станет отцом

В своем Instagram актер шокировал своих фанатов новостью о будущем отцовстве.

Генри выложил фото, где он на фоне подготовленной детской кровати и пеленок.

В подписи к фото он поздравил мужчин с днем отца и отметил, что скоро присоединится к ним.

Генри Кавилл (фото: instagram.com/henrycavill)