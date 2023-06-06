Відлякують багатство: ось які речі потрібно негайно викинути з гаманця

Речі, які ви носите в гаманці, не завжди несуть благо. Існують прикмети, які попереджають, що деяких предметів варто позбутися, щоб не погіршувати фінансове становище.

Що не можна носити в гаманці - читайте на Styler нижче .

Чеки із магазинів

Вважається, що вони викликають хаос та блокують фінансові потоки, не даючи їм слідувати у потрібному напрямку. Сюди ж можна віднести і різне дрібне сміття: папірці, фантики та календарі десятирічної давності.

Фотографії інших людей

Згідно з прикметою, в гаманці не повинно нічого бути, крім грошей. Тобто для фотографій є альбоми чи рамки.

Фальшиві гроші-сувеніри

Такі речі не приваблюють фінансовий потік, а навпаки, відштовхують його. Тому варто бути обережним і не класти у гаманець такі речі.

Ліки

Існує прикмета, яка забороняє тримати гроші та ліки поряд. Порушення прикмети спричинить посилення проблем зі здоров’ям, через що доведеться витрачати ще більше грошей на ліки.

Народні прикмети про гаманець