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Відлякає все погане і подарує щастя. Що робити з чорним перцем, щоб захистити дім від негативу

Чорний перець від негативу (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Езотерики вважають, що чорний перець не тільки покращує смак різних страв, додаючи їм гостроти. Виявляється, він допоможе тим, хто хоче захиститися від негативу, пристріту та злих язиків.

Що робити з чорним перцем, щоб він відлякав усе погане, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Мало хто знає, яку магічну силу несе в собі перець. Він, як стверджують езотерики, здатний "перекривати" шляхи злу, розсіювати заздрість і відбивати негативні думки, спрямовані на господаря будинку. Саме тому його часто застосовують у ритуалах на захист та енергетичне очищення.

Ритуал з чорним перцем для захисту від зла та залучення щастя

  • Візьміть трохи меленого чорного перцю (краще використовувати натуральний, без добавок)
  • Насипте його біля порога та біля вхідних дверей - це створить "бар'єр" для поганої енергії та небажаних гостей
  • Можна насипати трохи перцю під килимок біля входу, так він буде "збирати" негатив з тих, хто заходить у будинок.

Крім цього, можна додавати дрібку перцю у воду, якою ви будете мити підлогу. Це допоможе очистити простір від накопиченої негативної енергії.

Якщо ж ви хочете захиститися від пристріту та розумієте, що поруч із вами з'явилися злі люди, можна провести ритуал від пристріту.

Просто напишіть імена недоброзичливців на папері. Потім покладіть аркуш у глибоку вогнетривку посудину, зверху насипте чорний перець. Підпаліть папір і почекайте, щоб він повністю згорів, а попіл змийте в унітаз або висипайте його на вулиці.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: Ukr.media, "Радіо Трек".

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