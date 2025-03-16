Відлякає все погане і подарує щастя. Що робити з чорним перцем, щоб захистити дім від негативу

Мало хто знає, яку магічну силу несе в собі перець. Він, як стверджують езотерики, здатний "перекривати" шляхи злу, розсіювати заздрість і відбивати негативні думки, спрямовані на господаря будинку. Саме тому його часто застосовують у ритуалах на захист та енергетичне очищення.

Ритуал з чорним перцем для захисту від зла та залучення щастя

Візьміть трохи меленого чорного перцю (краще використовувати натуральний, без добавок)

Насипте його біля порога та біля вхідних дверей - це створить "бар'єр" для поганої енергії та небажаних гостей

Можна насипати трохи перцю під килимок біля входу, так він буде "збирати" негатив з тих, хто заходить у будинок.

Крім цього, можна додавати дрібку перцю у воду, якою ви будете мити підлогу. Це допоможе очистити простір від накопиченої негативної енергії.

Якщо ж ви хочете захиститися від пристріту та розумієте, що поруч із вами з'явилися злі люди, можна провести ритуал від пристріту.

Просто напишіть імена недоброзичливців на папері. Потім покладіть аркуш у глибоку вогнетривку посудину, зверху насипте чорний перець. Підпаліть папір і почекайте, щоб він повністю згорів, а попіл змийте в унітаз або висипайте його на вулиці.

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