Навіщо класти сіль під ліжко. Зробіть це на ніч і результат вас вразить

Люди, які вірять у езотерику, знають, що у будинку може бути як позитивна, так і негативна енергетика. А покращити її можна за допомогою простого лайфхаку із сіллю під ліжком.

Багато хто з нас не знає, що сіль - це незвичний мінерал, який має магічні здібності: може захистити від злих духів, поганих снів і тривожних думок. Наші пращури вірили, що вона притягує успіх і достаток.

Вважається, що сіль є своєрідною "енергетичною пасткою" для негативної енергії, яка може проникнути в будівлю. Вона як магніт притягує до себе все негативне, що накопичилося у просторі протягом дня, і очищає ауру у приміщенні.

Щоб негатив не накопичувався і не потрапляв у їжу, сільничку необхідно щільно закривати кришкою. Зазначимо, що під час покупки потрібно звертати увагу на варіанти з кришкою.

Навіщо ставити сіль під ліжком (ілюстрація: pixabay.com)

Як використовувати сіль - перший спосіб

Щоб уберегтися від лихого ока та негативу, під ліжко можна поставити блюдце з сіллю. А для залучення грошей у будинок, сіль поміщаємо в полотняний мішечок.

Як використовувати сіль - другий спосіб

Раніше люди розсипали сіль на підлогу під ліжко. Однак зараз можна розвести кілька ложок у склянці з водою і поставити ємність під ліжко або тумбочку біля узголів'я.

Вважається, що таким чином склянка з водою перетягне на себе негативні емоції. Вранці таку воду просто потрібно злити у раковину чи унітаз. Потім ретельно миємо склянку, а ввечері наливаємо свіжу воду та розводимо в ній сіль.

Як часто потрібно змінювати сіль

Сіль потрібно змінювати щомісяця на молодий місяць.

Як правильно ставити сіль під ліжком (ілюстрація: pixabay.com)