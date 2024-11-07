ua en ru
Чт, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Навіщо класти сіль під ліжко. Зробіть це на ніч і результат вас вразить

Четвер 07 листопада 2024 20:30
UA EN RU
Навіщо класти сіль під ліжко. Зробіть це на ніч і результат вас вразить Як правильно ставити сіль під ліжком (ілюстрація: pixabay.com)
Автор: Катерина Собкова

Люди, які вірять у езотерику, знають, що у будинку може бути як позитивна, так і негативна енергетика. А покращити її можна за допомогою простого лайфхаку із сіллю під ліжком.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як правильно проводити ритуал із сіллю, щоб захиститися від лихого ока.

Багато хто з нас не знає, що сіль - це незвичний мінерал, який має магічні здібності: може захистити від злих духів, поганих снів і тривожних думок. Наші пращури вірили, що вона притягує успіх і достаток.

Вважається, що сіль є своєрідною "енергетичною пасткою" для негативної енергії, яка може проникнути в будівлю. Вона як магніт притягує до себе все негативне, що накопичилося у просторі протягом дня, і очищає ауру у приміщенні.

Щоб негатив не накопичувався і не потрапляв у їжу, сільничку необхідно щільно закривати кришкою. Зазначимо, що під час покупки потрібно звертати увагу на варіанти з кришкою.

Навіщо класти сіль під ліжко. Зробіть це на ніч і результат вас вразить

Навіщо ставити сіль під ліжком (ілюстрація: pixabay.com)

Як використовувати сіль - перший спосіб

Щоб уберегтися від лихого ока та негативу, під ліжко можна поставити блюдце з сіллю. А для залучення грошей у будинок, сіль поміщаємо в полотняний мішечок.

Як використовувати сіль - другий спосіб

Раніше люди розсипали сіль на підлогу під ліжко. Однак зараз можна розвести кілька ложок у склянці з водою і поставити ємність під ліжко або тумбочку біля узголів'я.

Вважається, що таким чином склянка з водою перетягне на себе негативні емоції. Вранці таку воду просто потрібно злити у раковину чи унітаз. Потім ретельно миємо склянку, а ввечері наливаємо свіжу воду та розводимо в ній сіль.

Як часто потрібно змінювати сіль

Сіль потрібно змінювати щомісяця на молодий місяць.

Навіщо класти сіль під ліжко. Зробіть це на ніч і результат вас вразить

Як правильно ставити сіль під ліжком (ілюстрація: pixabay.com)

Раніше ми розповідали, навіщо класти лавровий листок біля дверей та під килимок.

Також читайте, навіщо розсипати сіль на порозі будинку та по кутах.

Для написання матеріалу було використано такі джерела: Radiotrek, Ukr.media.

Читайте РБК-Україна в Google News
Езотерика Цікаві факти Прикмети Традиції
NEWS
Горіла висотка, бізнес- та медцентр: наслідки атаки "Шахедів" на Київ (фоторепортаж)
Горіла висотка, бізнес- та медцентр: наслідки атаки "Шахедів" на Київ (фоторепортаж)