Цей ритуал з корицею стане магнітом для грошей. Ось що треба робити перед Новим роком

Езотерики, а також люди, які вірять в езотерику, знають, що існують певні ритуали, які допомагають залучити щастя, удачу та гроші. І якщо ви вже знаєте, навіщо класти лавровий лист біля дверей та під килимок, зверніть увагу на ритуал із корицею.

Як використовувати корицю

Як відомо, кориця допомагає розширити та посилити грошовий потік, а також служить певним бар'єром від негативної енергетики. Можна використовувати її для приготування різних страв, а також додавати в каву вранці, щоб залучити успіх та фінанси.

Щоб поліпшити бізнес, можна також помити підлогу в будинку або офісі водою, в яку потрібно додати щіпку кориці.

Якщо ви чекаєте на важливий дзвінок, насипте трохи кориці під телефон. І тоді вам почнуть телефонувати люди, наприклад, партнери, на дзвінки яких ви дуже чекали.

Щоб захистити себе та свій будинок від впливу поганих людей, можна повісити над вхідними дверима 9 паличок кориці, перев'язаних мотузкою. Також можна розмістити корицю на підвіконні або насипати трохи цієї спеції біля вхідних дверей, створюючи таким чином потужний енергетичний щит.

За народними прикметами, якщо покласти в сумку чи гаманець паличку кориці, то ніколи не буде фінансових проблем і гроші самі тектимуть до рук. До того ж успіх завжди буде на вашому боці, тому що він, як кажуть езотерики, дуже любить цей солодкий терпкий запах.

Чому кориця притягує гроші (ілюстрація: pixabay.com)

Який ритуал із корицею провести на Новий рік

Кориця усуває енергетичний застій, який зазвичай заважає досягти успіху. Якщо вам чи комусь із ваших близьких не пощастило у фінансовому плані або ж ви просто хочете благополучного життя, проведіть ритуал із цією спецією.

Необхідно взяти взуття, в якому ви зараз найчастіше ходите. Черевики, уггі або чоботи необхідно ретельно натерти корицею і насипати трохи кориці всередину, а потім одягнути та походити. Бажано зробити це перед Новим роком. Таким чином ви привабите гроші, а також успіх та удачу.

Навіщо класти корицю у взуття (ілюстрація: pixabay.com)