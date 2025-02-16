Навіщо спалюють лавровий лист і чому його попіл потрібно розвіяти. Не всі це знають

Мало хто знає, але езотерики вважають лавровий лист не гарною приправою, яку кладуть до супу, а потужним "інструментом", який використовують у ритуалах. Він нібито наділений неймовірною енергією, здатною "приманити" щастя, гроші та кохання.

Навіщо палити лавровий лист і в чому особливість такого ритуалу, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Ритуал для залучення грошей

Лавровий лист вважається символом удачі, щастя та здійснення бажань. І одним з найпотужніших ритуалів називають саме спалювання лаврового листа.

Езотерики вірять, що коли "лаврушка" горить, вона "віддає" позитивну енергію. Тому якщо ви хочете очистити дім від негативу, привернути щастя і налаштуватися на хвилю позитивних змін - просто спаліть листочок, щоб його запах допоміг позбутися проблем.

Крім цього, можна провести спеціальний ритуал на багатство. Для цього вам знадобляться всього один лавровий лист, маркер, залізна миска і декілька хвилин часу.

Як правильно спалювати лавровий лист для залучення грошей:

візьміть сухий лавровий лист (чим він більший і ціліший, тим сильніша його енергетика)

напишіть на ньому своє бажання (за бажанням)

запаліть лист над вогнетривким посудом і уявіть, як ваше бажання збувається

дочекайтеся, поки листок догорить, а потім розвійте попіл на вулиці або спустіть у воду.

Дуже важливо позбутися попелу. По-перше, так ви точно знатимете, що він не стане причиною пожежі. По-друге, попіл лаврового листа вважається "порожнім", позбавленим позитивної енергії. А тому його просто потрібно розвіяти або змити, щоб бажання збулося ще швидше.

Коли можна проводити ритуал із лавровим листом

Щоб отримати максимум від позитиву "лаврушки", плануйте ритуал на Молодик або Місяць, що росте, коли енергія оновлення та зростання найсильніша. Також ритуал можна робити перед важливими подіями або в моменти, коли хочеться змін.