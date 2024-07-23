Розкрийте свій талант: 6 музичних інструментів, на яких дуже легко навчитися грати

Багато з нас хотіли б навчитися грати на музичному інструменті, але є сумніви щодо терпіння та таланту? У світі музики не всі інструменти створені рівними, і є певні інструменти, які легше освоїти, ніж інші. Тож які інструменти подарують вам чарівні звуки майже вже після початку навчання?
РБК-Україна (проект Styler) відібрало 6 найпростіших музичних інструментів, які відкриють для вас світ музики без зайвих зусіль.
Легке, доступне, але міцне, укулеле з чотирма струнами (на відміну від шести у гітари) є одним з найзручніших струнних інструментів. Воно підходить для гри в будь-якому жанрі, і вам не потрібно освоювати техніку баре!
Хоча не кожен стане наступним Джимом Хендріксом, навчитися кількох базових акордів на гітарі досить просто, і ви зможете грати безліч пісень. Для тих, хто хоче більшого виклику, є можливість перейти на 12-струнну або електричну гітару.
Флейта є однією з найпростіших у навчанні на слух і дуже міцною, навіть якщо ви спробуєте її зламати. Вона чудово підходить для освоєння ритму і мелодії. Через свою технічну простоту флейта дозволяє зосередитися на якості звуку.
Перевага губної гармоніки полягає в тому, що всі ноти будуть звучати в тональності. І звичайно, її можна носити в кишені. Недолік у тому, що вас рідко, а можливо, ніколи не запросять до симфонічного оркестру. Але для любителів блюзу і джазу гармоніка є відмінним інструментом для початківців.
Грати на піаніно двома руками одночасно може бути викликом. Але піаніно має перевагу - воно не може звучати фальшиво, якщо тільки сам інструмент не потребує налаштування, що не має відношення до ваших музичних навичок. Оскільки всі ноти розташовані перед вами, піаніно є відмінним способом ознайомитися з музичною теорією і візуалізувати інтервали між нотами і акордами.
Вам знадобляться терплячі сусіди, але барабани спрощують навчання, оскільки не потрібно вивчати ноти. Безумовно, щоб стати справжнім професіоналом, потрібно мати відмінні ритмічні навички. Однак освоїти основні поп- або рок-ритми досить легко і це може бути чудовим способом зняття стресу.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Classical Music, Normans Education, Save the Music Foundation.