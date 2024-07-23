Откройте свой талант: 6 музыкальных инструментов, на которых очень легко научиться играть

Укулеле

Легкое, доступное, но крепкое, укулеле с четырьмя струнами (в отличие от шести у гитары) является одним из самых удобных струнных инструментов. Он подходит для игры в любом жанре, и вам не нужно осваивать технику баре!

Гитара

Хотя не каждый станет следующим Джимом Хендриксом, научиться нескольким базовым аккордам на гитаре достаточно просто, и вы сможете играть множество песен. Для тех, кто хочет большего вызова, можно перейти на 12-струнную или электрическую гитару.

Флейта

Флейта является одной из самых простых в обучении на слух и очень крепкой, даже если вы попытаетесь ее сломать. Она отлично подходит для освоения ритма и мелодии. Из-за своей технической простоты флейта позволяет сосредоточиться на качестве звука.

Губная гармошка

Преимущество губной гармоники состоит в том, что все ноты будут звучать в тональности. И, конечно, ее можно носить в кармане. Недостаток в том, что вас редко, а может быть, никогда не пригласят в симфонический оркестр. Но для любителей блюза и джаза гармоника является отличным инструментом для начинающих.

Минус пианино - его размеры, а плюс - легкость обучения (фото: Pixabay.com)

Пианино

Играть на пианино двумя руками может быть одновременно вызовом. Но пианино имеет преимущество - оно не может звучать фальшиво, если только сам инструмент не нуждается в настройке, не имеющей отношения к вашим музыкальным навыкам. Поскольку все ноты расположены перед вами, пианино есть отличный способ ознакомиться с музыкальной теорией и визуализировать интервалы между нотами и аккордами.

Барабаны

Вам понадобятся терпеливые соседи, но барабаны упрощают обучение, поскольку не нужно изучать ноты. Безусловно, чтобы стать настоящим профессионалом, нужно обладать отличными ритмичными навыками. Однако освоить основные поп- или рок-ритмы достаточно легко и это может быть отличным способом снятия стресса.