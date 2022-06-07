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Вот чтобы и у нас такое было! Украинку поразил урок музыки в обычной французской школе

Новина українською →
Вторник 07 июня 2022 12:15
Вот чтобы и у нас такое было! Украинку поразил урок музыки в обычной французской школе Фото: Урок во французской школе поразил украинку (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Многие украинцы из-за войны оказались во Франции. Людям очень нравятся местные школы, а уроки в них просто поражают.

Об одном из таких опытов рассказала украинка Надежда Зинченко, дочка которой пошла учиться в местную школу.

13-летняя дочка женщины пошла учиться во французскую школу. Она рассказала об уроке музыки, который ее впечатлил до глубины души.

"Моя 13-летняя дочь пошла в школу во Франции. Вчера она рассказала об уроке музыки. Сначала о комнате, где на стенах висит много гитар, укулеле. Стоят специальные устройства с наушниками, можно самому создавать музыку. Урок начинается с полной тишины", - рассказала Зинченко.

Также в школе изучают испанский и английский языки. Дети там интересные и без комплексов.

"Учитель и учащиеся приветствуются языком жестов. В этой школе еще учат английский и испанский языки. Учительница рассказывала, как создать самому бас, что это такое, и как звучит. Созданные детьми композиции можно послушать всем желающим через компьютер. Все дети очень интересны и любезны, незакомплексованные – в хорошем понимании этого слова. Моя дочь счастлива", - резюмировала украинка.

В комментариях пользователи отметили, что Украине очень не хватает такого опыта.

  • Клас! Я, як вчитель музичного мистецтва, мрію, щоб у нас так було!!! Це саме те, що подобається і цікаво дітям!!!!!
  • Знову в дописі вкотре розповідають, як діти мають можливість щось творити самостійно, їх на це налаштовують. Ми ж напихаєм знаннями, причому як побільше. Дуже хочу, щоб змінилась система школи, щоб діти там раділи і готувались для життя, могли розкритись. Як зламати цю рутину, коли діти перегружені, і куча завдань додому. Вчителі зв'язані успішністю, контрольними, що дає дирекція.
  • За кордоном ідуть вчитися на вчителя за покликом душі, а в Україні, всі хто не поступив у вузи на інші професії. Тому і маємо те що маємо.

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Напомним, что на днях стало известно, когда будут принимать документы первоклассников в этом году.

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