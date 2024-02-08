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Виділив батькові 24 години: принц Гаррі вже повернувся додому після візиту до короля Чарльза III

Принц Гаррі вже повернувся від батька додому (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Принц Гаррі вирішив терміново навідати свого батька короля Чарльза III, якому діагностували рак. Проте зустріч пройшла дуже швидко і принц вже повертається у Лондон.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People.

Принц Гаррі вже повернувся від батька додому 

Син короля Чарльза Гаррі, який перебуває у сварці з усією королівською родиною, після дзвінка батька терміново прилетів у Велику Британію, аби навідати його та впевнитись у його гарному самопочутті, яке, власне, король і демонструє. 

Як пройшла зустріч батька та сина, що мають напружені стосунки - невідомо. Ба більше, поки немає інформації про те, де ночував Гаррі. 

Певно, ніхто не очікував, що після такої довгої розлуки та діагнозу батька, їхня зустріч пройде так швидко, всього лиш 45 хвилин. 

Вже вранці ЗМІ зловили принца в аеропорту, коли він прилетів додому. Гаррі виглядає дуже радісним та щасливим. Можливо, так на нього вплинула зустріч з батьком. 

Принц Гаррі вже повернувся до Каліфорнії (фото: instagram.com/sussexalways)

Чи збирається принц прилетіти ще раз до родини - поки невідомо, проте під час цієї поїздки Гаррі не зустрічався зі своїм братом, принцом Вільямом та його дружиною, принцесою Уельською, яка проходить відновлення після операції на черевній порожнині.

Виходить, що налагоджувати стосунки з рідними для Гаррі поки що не в пріоритеті. Тож, зараз він вже у Каліфорнії поруч з Меган Маркл та дітьми.

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Чарльз IIIПринц Гаррі