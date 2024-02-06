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"Шокований і засмучений": прем'єр-міністр Британії прокоментував діагноз короля Чарльза III

Вівторок 06 лютого 2024 17:31
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"Шокований і засмучений": прем'єр-міністр Британії прокоментував діагноз короля Чарльза III Ріші Сунак прокоментував діагноз короля Чарльза III (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Прем’єр- міністр, як і інші представники влади Британії збентежений тим, що у Короля Чарльза діагностували рак.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People, розповідає, як цю новину прокоментував Ріші Сунак.

Ріші Сунак прокоментував діагноз короля Чарльза III

Ріші Сунак сказав, що він був шокований і засмучений після того, як Букінгемський палац оприлюднив діагноз короля.

"Звичайно, як і всі інші, шокований і засмучений, і всі наші думки з ним і його родиною. На щастя, це було виявлено рано і я сподіваюся, що король отримує необхідне лікування та повністю одужає”, - сказав Сунак.

Також міністр заявив, що одужання Чарльза, це те, на що всі сподіваються і моляться, і він, звичайно, постійно з ним спілкується і продовжуватиме спілкуватися з королем у звичайному режимі.

&quot;Шокований і засмучений&quot;: прем'єр-міністр Британії прокоментував діагноз короля Чарльза III

Ріші Сунак (фото: instagram.com/rishisunakmp)

"Він буде в наших думках і наших молитвах, багато сімей по всій країні, слухаючи це, будуть зворушені тим же, і вони знають, що це означає для кожного. Тож ми просто будемо підтримувати його, і, сподіваюся, ми зможемо пройти через це якомога швидше", - продовжує свою промову Сунак.

Політика запитали, чи розмовляв він із Чарльзом і, чи продовжаться їхні особисті зустрічі, на що він дав вичерпну відповідь.

"Ми не намагаємося вдаватися в подробиці, але я постійно з ним спілкуюся і це буде продовжуватись", - зауважив прем’єр-міністр.

Сунак відреагував ще у Instagram-stories, додавши заяву палацу та свій коментар.

"Бажаю Його Величності повного та швидкого одужання. Я не сумніваюся, що він швидко повернеться до повної сили, і я знаю, що вся країна бажатиме йому успіху", - пише мністр.

&quot;Шокований і засмучений&quot;: прем'єр-міністр Британії прокоментував діагноз короля Чарльза III

Скриншот

Нагадаємо, що на початку цього тижня Букінгемський палац повідомив, що після процедури лікування збільшення простати у січні у короля діагностували форму раку.

"Король вдячний своїй медичній команді за їх швидке втручання, яке стало можливим завдяки його нещодавній лікарняній операції. Він залишається цілком позитивним щодо свого лікування та з нетерпінням чекає якнайшвидшого повернення до повноцінного виконання громадських обов’язків", - йдеться у заяві.

Його Величність вирішив поділитися своїм діагнозом, щоб запобігти спекуляціям і в надії, що це може допомогти громадськості зрозуміти всіх тих, хто хворий на рак.

&quot;Шокований і засмучений&quot;: прем'єр-міністр Британії прокоментував діагноз короля Чарльза III

Король Чарльз III (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Раніше ми розповідали про те, як король Чарльз III почувається після перенесеної операції.

Також читайте наш матеріал про гучну заяву принца Вільяма.

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Чарльз III
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