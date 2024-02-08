RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выделил отцу 24 часа: принц Гарри уже вернулся домой после визита к королю Чарльзу III

Принц Гарри уже вернулся от отца домой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Принц Гарри решил срочно навестить своего отца короля Чарльза III, которому диагностировали рак. Однако встреча прошла очень быстро, и принц уже возвращается в Лондон.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.

Принц Гарри уже вернулся от отца домой

Сын короля Чарльза Гарри, который находится в ссоре со всей королевской семьей, после звонка отца срочно прилетел в Великобританию, чтобы навестить его и убедиться в его хорошем самочувствии, которое, собственно, король и демонстрирует.

Как прошла встреча отца и сына, имеющих напряженные отношения - неизвестно. Более того, пока нет информации о том, где ночевал Гарри.

Наверное, никто не ожидал, что после столь долгой разлуки и диагноза отца, их встреча пройдет так быстро, всего 45 минут.

Уже утром СМИ поймали принца в аэропорту, когда он прилетел домой. Гарри выглядит очень радостным и счастливым. Возможно, так на него повлияла встреча с отцом.

Принц Гарри уже вернулся в Калифорнию (фото: instagram.com/sussexalways)

Собирается ли принц прилететь еще раз к семье - пока неизвестно, однако во время этой поездки Гарри не встречался со своим братом, принцем Уильямом и его женой, принцессой Уэльской, которая проходит восстановление после операции на брюшной полости.

Выходит, что налаживать отношения с родными для Гарри пока не в приоритете. Сейчас он уже в Калифорнии рядом с Меган Маркл и детьми.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чарльз IIIПринц Гарри