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Відібрала палицю та надавала стусанів: під Києвом продавчиня прогнала злодія з магазину (відео)

Під Києвом жінка зупинила злодія в магазині (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Обухів Київської області продавщиця в магазині самостійно зупинила злодія, який вдерся з палицею та кинувся на неї. Зловмисника вже затримали правоохоронці.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram.

Що зробила жінка

Жінка не побоявшись зловмисника швидко відібрала у нього палицю й вигнала стусаном з крамниці. Нападника відправили до ізолятора тимчасового тримання.

"Відчайдушна продавчиня з Обухова сама зупинила хулігана. Хоробра жінка ні на мить не злякалась нападника, який раптово вдерся до її магазина і кинувся на неї із палицею. За мить забрала палку і стусаном вигнала", - йдеться у повідомленні.

Як можна захистити магазин від злодіїв

Крадіжки можуть завдати шкоди будь-якому бізнесу. Однак, деякі поради допоможуть власникам магазинів мінімізувати втрати і краще захистити свій бізнес.

Зокрема, можна встановити сучасні камери відеоспостереження. Вони допоможуть постійно стежити за кожним куточком у магазині.

Також ретельно стежити за магазином допоможуть наступні поради:

  • Контроль доступу до складських приміщень;
  • Система проти крадіжок, яка сповістить вас про те, що хтось намагається винести товар, не заплативши за нього;
  • Освітлювальні прилади з датчиками руху, щоб злодій не залишився непоміченим;
  • Мобільні оповіщення для негайного повідомлення про можливе пограбування.

Раніше ми повідомляли, що у київському супермаркеті охоронець допоміг злодію обікрасти покупця.

Також ми писали, що в Україні квартирні злодії почали ставити нові мітки.

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