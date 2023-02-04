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Отобрала палку и надавала пинков: под Киевом продавщица прогнала вора из магазина (видео)

Под Киевом женщина остановила вора в магазине (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Обухов Киевской области продавщица в магазине самостоятельно остановила вора, который ворвался с палкой и бросился на нее. Злоумышленника уже задержали правоохранители.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram.

Что сделала женщина

Женщина не побоявшись злоумышленника быстро отняла у него палку и выгнала пинком из магазина. Нападавшего отправили в изолятор временного содержания.

"Отчаянная продавщица из Обухова сама остановила хулигана. Храбрая женщина ни на миг не испугалась нападающего, который внезапно ворвался в ее магазин и бросился на нее с палкой. Через мгновение забрала палку и пинком выгнала", - говорится в сообщении.

Как можно защитить магазин от воров

Воровство может нанести ущерб любому бизнесу. Однако некоторые советы помогут владельцам магазинов минимизировать потери и лучше защитить свой бизнес.

В частности, можно установить современные камеры видеонаблюдения. Они помогут постоянно следить за каждым уголком магазина.

Также тщательно следить за магазином помогут следующие советы:

  • Контроль доступа к складским помещениям;
  • Система против воровства, которая известит вас о том, что кто-то пытается вынести товар, не заплатив за него;
  • Осветительные приборы с датчиками движения, чтобы вор не остался незамеченным;
  • Мобильные оповещения для немедленного сообщения о возможном ограблении.

Ранее мы сообщали, что в киевском супермаркете охранник помог вору обокрасть покупателя.

Также мы писали, что в Украине квартирные воры начали ставить новые метки.

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