"Видеть не хочу": жена Романа Сасанчина рассказала о ссоре с мужем

Ее раздражительность можно объяснить плохим самочувствием. У девушки большая температура, которую она никак не может сбить.

"Температура 39. Малая не хочет слезать с рук. Из-за этого не могу себя сцедить, а мой любимый муж никак не может домой приехать. С ним поругались. Видеть не хочу", - написала Иванна.

Скриншот с Instagram

Она также призналась, что скорее всего будет ехать в больницу, и, наверно, ее будут госпитализировать. Вчера к ней приезжала бригада скорой помощи и делала уколы, чтобы сбить температуру, но жар так и не прошел.

Скриншот с Instagram

У Иванны температура стабильно держится на уровне 39-40 градусов. Ее врач сказала, что в больнице девушке будут ставить капельницу.