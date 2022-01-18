"Бачити не хочу": дружина Романа Сасанчина розповіла про сварку з чоловіком

Її дратівливість можна пояснити поганим самопочуттям. У дівчини велика температура, яку вона ніяк не може збити.

"Температура 39. Мала не хоче злазити з рук. Через це не можу себе зцідити, а Мій коханий чоловік ніяк не може додому приїхати. З ним посварилися. Бачити не хочу", - написала Іванна.

Скріншот з Instagram

Вона також зізналася, що швидше за все буде їхати в лікарню, і, напевно, її будуть госпіталізувати. Вчора до неї приїжджала бригада швидкої допомоги і робила уколи, щоб збити температуру, але жар так і не пройшов.

Скріншот з Instagram

У Іванни температура стабільно тримається на рівні 39-40 градусів. Її лікар сказала, що в лікарні дівчині будуть ставити крапельницю.