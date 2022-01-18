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"Видеть не хочу": жена Романа Сасанчина рассказала о ссоре с мужем

Новина українською →
Вторник 18 января 2022 12:46
"Видеть не хочу": жена Романа Сасанчина рассказала о ссоре с мужем Фото: Роман Сасанчин с женой Иванной (instagram.com/annavi_i)
Автор: Роман Мирончук

Жена 19-летнего победителя "Голоса країни" Романа Сасанчина Иванна пожаловалась на ссору с мужем. По словам девушки, которая недавно родила первенца, возлюбленный долго не мог попасть домой из-за чего у них произошла ссора.

Об этом 24-летняя блогерша рассказала в Instagram-сториз.

Ее раздражительность можно объяснить плохим самочувствием. У девушки большая температура, которую она никак не может сбить.

"Температура 39. Малая не хочет слезать с рук. Из-за этого не могу себя сцедить, а мой любимый муж никак не может домой приехать. С ним поругались. Видеть не хочу", - написала Иванна.

&quot;Видеть не хочу&quot;: жена Романа Сасанчина рассказала о ссоре с мужем

Скриншот с Instagram

Она также призналась, что скорее всего будет ехать в больницу, и, наверно, ее будут госпитализировать. Вчера к ней приезжала бригада скорой помощи и делала уколы, чтобы сбить температуру, но жар так и не прошел.

&quot;Видеть не хочу&quot;: жена Романа Сасанчина рассказала о ссоре с мужем

Скриншот с Instagram

У Иванны температура стабильно держится на уровне 39-40 градусов. Ее врач сказала, что в больнице девушке будут ставить капельницу.

Напомним, Роман Сасанчин рассказывал о сложных родах Иванны. Перед родами девушку отвезли в больницу из-за того, что у нее были сильные боли в животе. Ее оставили там до родов.

Ранее Иванна показала фигуру после родов и рассекретила свой вес до родов, во время и после.

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