"Бачити не хочу": дружина Романа Сасанчина розповіла про сварку з чоловіком
Дружина 19-річного переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванна поскаржилася на сварку з чоловіком. За словами дівчини, яка нещодавно народила первістка, коханий довго не міг потрапити додому через що у них сталася сварка.
Про це 24-річна блогерка розповіла в Instagram-сторіз.
Її дратівливість можна пояснити поганим самопочуттям. У дівчини велика температура, яку вона ніяк не може збити.
"Температура 39. Мала не хоче злазити з рук. Через це не можу себе зцідити, а Мій коханий чоловік ніяк не може додому приїхати. З ним посварилися. Бачити не хочу", - написала Іванна.
Скріншот з Instagram
Вона також зізналася, що швидше за все буде їхати в лікарню, і, напевно, її будуть госпіталізувати. Вчора до неї приїжджала бригада швидкої допомоги і робила уколи, щоб збити температуру, але жар так і не пройшов.
Скріншот з Instagram
У Іванни температура стабільно тримається на рівні 39-40 градусів. Її лікар сказала, що в лікарні дівчині будуть ставити крапельницю.
Нагадаємо, Роман Сасанчин розповідав про складні пологи Іванни. Перед пологами дівчину відвезли в лікарню через те, що у неї були сильні болі в животі. Її залишили там до пологів.
Раніше Іванна показала фігуру після пологів і розсекретила свою вагу до пологів, під час і після.