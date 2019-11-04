Видео спящих астронавтов напугало сеть: как сцена из "Чужого"

Космонавты с приподнятыми руками во сне напоминают ужастики "Чужой" и "Кома"
В сети показали видео, как астронавты спят в космосе в условиях невесомости. Кадры были сняты на американском корабле Space Shuttle. Ролик опубликовал журналист и ведущий BBC World News Льюис Воган в своем Twitter.
Он добавил, что видео показалось очень жутким.
Спящие астронавты напомнили в сети сцены из ужастиков (Фото: скриншот / twitter.com/LVaughanJones)
Видно, что космонавты находятся в довольно тесной комнате, и свет в этой "спальне" остается включенным. Некоторые астронавты пристегнуты к койкам, другие находятся в спальных мешках стоя. У всех руки приподняты, словно им снится мотогонка или боксерский ринг.
Астронавтов сняли на видео, пока они спали (Видео: YouTube / Drew and Diane Jones)
В комментариях к посту пользователи сети также отмечают, что выглядит космический сон довольно страшно, и многим это напомнило эпизоды из научно-фантастических фильмов и ужастиков.
Также пользователи интернета задались вопросом, кто же ведет съемку, если все космонавты спят.
Скрин комментариев (twitter.com/LVaughanJones)