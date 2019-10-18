Впервые в истории в космос вышли две женщины: исторические фото и видео

Впервые две женщины вместе вышли в открытый космос (Коллаж РБК-Украина)

Крисnина Кук и Джессика Меир одновременно вышли в открытый космос

18 октября впервые в истории в космический полет отправились две женщины одновременно. Они отправились с борта с борта Международной космической станции (МКС). Ими стали американские астронавтки Кристина Кук и Джессика Меир.

Женщины пробудут за бортом Международной космической станции более пяти часов. Их цель - заменить неисправный энергоблок.

Астронавтки заменят неисправный энергоблок (NASA/Twitter)

Историческое видео полета в режиме онлайн опубликовало NASA на своем YouTube-канале.

Отметим, что выход в космос астронавтов начался в 7.38 утра по североамериканскому восточному времени.

Отметим, что женщины выходили в космос 14 раз за время освоения космического пространства. Первой из них стала советская женщина-космонавт Светлана Савицкая в 1984 году. Но одновременно этого не происходило еще никогда.

Американские астронавтки Кристина Кук и Джессика Меир (NASA/Twitter)

Кстати, в марте 2019 года NASA отменило запланированный выход в открытый космос, в котором впервые в истории должны были принять участие только две женщины-астронавта; это пришлось сделать из-за того, что на МКС не нашлось скафандра нужного размера для обеих участниц миссии.