Відео сплячих астронавтів налякало мережу: як сцена з "Чужого"

Космонавти з піднятими руками у сні нагадують ужастики "Чужий" та "Кома"
У мережі показали відео, як астронавти сплять у космосі в умовах невагомості. Кадри були зняті на американському кораблі Space Shuttle. Ролик опублікував журналіст і ведучий BBC World News Льюїс Воган у своєму Twitter.
Він додав, що відео здалося дуже моторошним.
Сплячі астронавти нагадали в мережі сцени з фільмів жахів (Фото: скріншот / twitter.com/LVaughanJones)
Видно, що космонавти знаходяться в досить тісній кімнаті, і світло в цій "спальні" залишається увімкненим. Деякі астронавти пристебнуті до ліжок, інші знаходяться в спальних мішках стоячи. У всіх руки підняті, наче їм сниться мотогонка або боксерський ринг.
Астронавтів зняли на відео, поки вони спали (Відео: YouTube / Drew and Diane Jones)
В коментарях до посту користувачі мережі також зазначають, що виглядає космічний сон досить страшно, і багатьом це нагадало епізоди з науково-фантастичних стрічок та фільмів жахів.
Також користувачі інтернету задалися питанням, хто ж веде зйомку, якщо всі космонавти сплять.
Скрін коментарів (twitter.com/LVaughanJones)