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Відео сплячих астронавтів налякало мережу: як сцена з "Чужого"

STYLERКурйози    04.11.2019 - 18:07
Відео сплячих астронавтів налякало мережу: як сцена з "Чужого"
Астронавти зняли на відео, поки вони спали (Фото: колаж РБК-Україна)

Космонавти з піднятими руками у сні нагадують ужастики "Чужий" та "Кома"

У мережі показали відео, як астронавти сплять у космосі в умовах невагомості. Кадри були зняті на американському кораблі Space Shuttle. Ролик опублікував журналіст і ведучий BBC World News Льюїс Воган у своєму Twitter.

Він додав, що відео здалося дуже моторошним.

Сплячі астронавти нагадали в мережі сцени з фільмів жахів (Фото: скріншот / twitter.com/LVaughanJones)

Видно, що космонавти знаходяться в досить тісній кімнаті, і світло в цій "спальні" залишається увімкненим. Деякі астронавти пристебнуті до ліжок, інші знаходяться в спальних мішках стоячи. У всіх руки підняті, наче їм сниться мотогонка або боксерський ринг.

Астронавтів зняли на відео, поки вони спали (Відео: YouTube / Drew and Diane Jones)

В коментарях до посту користувачі мережі також зазначають, що виглядає космічний сон досить страшно, і багатьом це нагадало епізоди з науково-фантастичних стрічок та фільмів жахів.

Також користувачі інтернету задалися питанням, хто ж веде зйомку, якщо всі космонавти сплять.

  • Завжди вони сплять при включеному світлі?
  • О боже, якщо всі астронавти сплять, що знімає відео?
  • Нагадує мені про фільм "Кома".
  • Не вистачає тільки яйця з інопланетянином...
  • Що ще страшніше, так це те, як вони можуть спати зі всім цим світлом!
  • Я не знаю, як їм вдається трястися місяцями... У мене клаустрофобія в ліфті!
  • Це як сцена з "Чужого" - якраз перед тим, як вони оживають;
  • Хто ж це підкрадається до космічного корабля, знімаючи сплячих космонавтів?
  • Чорт візьми, це моторошно...

Відео сплячих астронавтів налякало мережу: як сцена з &quot;Чужого&quot;

Скрін коментарів (twitter.com/LVaughanJones)

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