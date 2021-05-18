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Видео последствий смертоносного циклона в Индии: поваленные деревья, сорванные крыши и потоп

Автор: Styler

Циклон Тауктае в Индии унес жизни по меньшей мере 12 человек и нанес огромные разрушения. Такого стихийного бедствия в этой стране не было больше чем двадцать лет.

Местные жители начали выставлять в соцсети шокирующие фото и видео последствий непогоды, которые можно посмотреть в нашем материале ниже.

На видео видно, как чрезвычайно сильные порывы ветра едва не сносят большие деревья, а шторм такой сильный, что вода заливает дороги.

Более того, вода заливает двор домов, едва не снося колонны. Людям приходится переходить улицу по пояс в воде.

Фото: стихия в Индии (twitter.com/themrpofficial)

Также сильный ветер поднял песчаную бурю, которая практически заблокировала видимость дороги.


Еще один местный житель поделился видео, как мощный ветер сорвал крышу с дома и повалил ее на припаркованный рядом автомобиль.

Местами поваленные деревья также заблокировали движение по дороге не только для авто, а даже для пешеходов.

Напомним, предыдущий мощный циклон в Индии был в мае 2020 года. Тогда циклон Амфан унес жизни почти сотни людей и нанес большей материальный ущерб.

Отметим, что на Украину надвигается сильная гроза.

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