"Невиданная катастрофа": число жертв циклона "Амфан" в Индии и Бангладеш превысило 80 человек

Фото: последствия циклона "Амфан" в регионе (twitter.com Sagnikspeak)

Число погибших, вероятно, продолжит увеличиваться

Число смертей вследствие тропического циклона "Амфан", который обрушился на восточную Индию и Бангладеш, продолжает расти. Известно уже о более 80 жертвах стихии.

Об этом сообщает Independent.

По информации местных чиновников, циклон унес жизни по меньшей мере 82 человек.

Главный министр индийского штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи отметила, что она "никогда раньше не видела такой катастрофы". Миллионы жителей были эвакуированы в преддверии шторма, который нанес огромный ущерб вдоль береговой линии, в регионе Сундарбан и в столице штата Калькутте.

Бенерджи также уточнила, что только в штате Западная Бенгалия насчитывается по меньшей мере 72 жертвы. В Бангладеше заявили о минимум 10 погибших. Сегодня утром сообщалось о 20 погибших во всем регионе.

О приближающемся к берегам Индии и Бангладеш циклоне "Амфан" сообщалось два дня назад. Климатологи называли шторм одним из сильнейших за десятилетие. Прогнозировалось, что порывы ветра будут достигать 240 км/ч с увеличением до 265 км/ч.

Несмотря на то, что шторм оказался слабее прогнозов, "Амфан" вызвал огромные разрушения в регионе. Сила ветра достигала 170 км/час: стихия крушила деревья, электрические опоры, стены и крыши домов.

Автор: Роман Калиниченко