Віддають перевагу українським брендам: родина Мірошниченко розсекретила вартість своїх луків у Львові

Ніколас Карма дізнався скільки коштує look подружжя Мірошниченків

Тимур та Інна Мірошниченко - відома українська телеродина, яка є прикладом для багатьох, адже вони уособлюють найкращі сімейні якості та демонструють щиру любов та повагу одне до одного та до своїх дітей.

Вони вирішили поїхати до Львова і натрапили на Ніколаса Карму, який, звісно ж, скористався нагодою та запитав про вартість одягу, який носять Інна та Тимур.

Варто нагадати, що на початку своєї блогерської кар’єри Ніколас вже підходив з цим питанням до зіркової родини, і тоді, і зараз, вони залюбки поспілкувалися з хлопцем та дали відповіді на всі питання.

Отже, що носить Інна Мірошниченко:

сумка від французького Модного дому Louis Vuitton з комісійки - 1 тисяча євро

чоботи від бренду Emmy Blare - 2 тисячі 750 гривень

чорна довга спідниця від українського бренду Cher17 - коштує 1 тисячу 250 гривень

футболка від бренду Kaminska - 500 гривень.

А ось про вартість речей Тимура, також розповіла Інна, і вона назвала лише скільки коштує сорочка та брюки - по 3 тисячі гривень.

Загалом пара зіркових ведучих виглядає дуже стильно та органічно, і про їхню енергію та настрій сказав Карма у своєму компліменті.



