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Віддають перевагу українським брендам: родина Мірошниченко розсекретила вартість своїх луків у Львові

Тимур та Інна Мірошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Автор: Юлія Любченко

Тимур та Інна Мірошниченко - приклад того, якими мають бути родини, це ж підтвердив і Ніколас Карма, який дізнався вартість луків зіркової родини у Львові.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-відео блогера.

Ніколас Карма дізнався скільки коштує look подружжя Мірошниченків

Тимур та Інна Мірошниченко - відома українська телеродина, яка є прикладом для багатьох, адже вони уособлюють найкращі сімейні якості та демонструють щиру любов та повагу одне до одного та до своїх дітей. 

Вони вирішили поїхати до Львова і натрапили на Ніколаса Карму, який, звісно ж, скористався нагодою та запитав про вартість одягу, який носять Інна та Тимур. 

Варто нагадати, що на початку своєї блогерської кар’єри Ніколас вже підходив з цим питанням до зіркової родини, і тоді, і зараз, вони залюбки поспілкувалися з хлопцем та дали відповіді на всі питання. 

 

Отже, що носить Інна Мірошниченко:

  • сумка від французького Модного дому Louis Vuitton з комісійки - 1 тисяча євро 
  • чоботи від бренду Emmy Blare - 2 тисячі 750 гривень
  • чорна довга спідниця від українського бренду Cher17 - коштує 1 тисячу 250 гривень 
  • футболка від бренду Kaminska - 500 гривень.

А ось про вартість речей Тимура, також розповіла Інна, і вона назвала лише скільки коштує сорочка та брюки - по 3 тисячі гривень. 

Загалом пара зіркових ведучих виглядає дуже стильно та органічно, і про їхню енергію та настрій сказав Карма у своєму компліменті. 

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