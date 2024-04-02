Предпочитают украинские бренды: семья Мирошниченко рассекретила стоимость своих луков во Львове

Тимур и Инна Мирошниченко - пример того, какими должны быть семьи, это подтвердил и Николас Карма, который узнал стоимость луков звездной семьи во Львове.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-видео блогера.
Тимур и Инна Мирошниченко - известная украинская телесемья, которая является примером для многих, ведь они олицетворяют лучшие семейные качества и демонстрируют искреннюю любовь и уважение друг к другу и к своим детям.
Они решили поехать во Львов и встретили Николаса Карму, который, конечно же, воспользовался случаем и спросил о стоимости одежды, которую носят Инна и Тимур.
Стоит напомнить, что в начале своей блогерской карьеры Николас уже подходил с этим вопросом к звездной семье, и тогда, и сейчас они охотно пообщались с парнем и дали ответы на все вопросы.
Итак, что носит Инна Мирошниченко:
А вот о стоимости вещей Тимура также рассказала Инна, и она назвала лишь сколько стоит рубашка и брюки - по 3 тысячи гривен.
В общем, пара звездных ведущих выглядит очень стильно и органично, и об их энергии и настроении сказал Карма в своем комплименте.
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