Тимур Мірошниченко відповів, чому його діти не ходять у державний дитсадок. Мінус лише один

Ведучий Тимур Мірошниченко, який разом зі своєю дружиною Інною виховує трьох дітей, розповів, що його донька та старший син ходять у приватний дитсадок. За словами артиста, це дуже дорого, але обирати державний заклад вони не стали.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Мірошниченко розповів у подкасті Діани Глостер, який вже вийшов на її YouTube-каналі Gloster FM.

За словами ведучого, його діти можуть ходити не у приватний садочок. Втім, Мірошниченко та його дружина не обрали інший варіант через те, що так вони отримують більше часу на роботу.

"Це не тому, що я не вірю в державні садочки. А тому, що я знаю, що в приватному садочку я їх о 8:00 можу віддати, завести в садочок, і до 19:00 забрати. В державному, наприклад, такого немає. І мені це вже не підходить", - пояснив артист.

"Можна було б зекономити певну суму кошту коштів на садочку, так, але я втрачаю потенційно час коли, я можу працювати", - додав він.

Родина Мірошниченків (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Старші діти ведучого ходять у садочок, а молодший названий син Мірошниченка, маленький Марсель, до цього ще не доріс. Тому родина користується послугами няні.

"Інна поки відчувала необхідність бути вдома, вона була вдома. Коли вона зрозуміла, що далі можна трошечки вже і працювати - вона пішла працювати. І тут з'являється няня. Знову ж таки, немає няні - немає вільного часу на роботу. Це ж система координат така, пазл", - пояснив ведучий.

Мірошниченко та його дружина (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Окрім цього, Мірошниченко розповів, до чого слід готуватися парі, яка хоче завести дитину. За словами ведучого, спочатку це не буде дуже дорого, але потім, коли малюк зростатиме, потреби збільшаться.

"Перший рік це не дуже затратна історія у порівнянні з тим, що далі з'являється. Тобто в перший рік ти витрачаєшся, за великим рахунком, там на підгузки і, якщо немає грудного вигодовування, на суміш", - розповів Мірошниченко.