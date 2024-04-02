Віддають перевагу українським брендам: родина Мірошниченко розсекретила вартість своїх луків у Львові
Тимур та Інна Мірошниченко - приклад того, якими мають бути родини, це ж підтвердив і Ніколас Карма, який дізнався вартість луків зіркової родини у Львові.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-відео блогера.
Ніколас Карма дізнався скільки коштує look подружжя Мірошниченків
Тимур та Інна Мірошниченко - відома українська телеродина, яка є прикладом для багатьох, адже вони уособлюють найкращі сімейні якості та демонструють щиру любов та повагу одне до одного та до своїх дітей.
Вони вирішили поїхати до Львова і натрапили на Ніколаса Карму, який, звісно ж, скористався нагодою та запитав про вартість одягу, який носять Інна та Тимур.
Варто нагадати, що на початку своєї блогерської кар’єри Ніколас вже підходив з цим питанням до зіркової родини, і тоді, і зараз, вони залюбки поспілкувалися з хлопцем та дали відповіді на всі питання.
Отже, що носить Інна Мірошниченко:
- сумка від французького Модного дому Louis Vuitton з комісійки - 1 тисяча євро
- чоботи від бренду Emmy Blare - 2 тисячі 750 гривень
- чорна довга спідниця від українського бренду Cher17 - коштує 1 тисячу 250 гривень
- футболка від бренду Kaminska - 500 гривень.
А ось про вартість речей Тимура, також розповіла Інна, і вона назвала лише скільки коштує сорочка та брюки - по 3 тисячі гривень.
Загалом пара зіркових ведучих виглядає дуже стильно та органічно, і про їхню енергію та настрій сказав Карма у своєму компліменті.
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