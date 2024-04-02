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Предпочитают украинские бренды: семья Мирошниченко рассекретила стоимость своих луков во Львове

Вторник 02 апреля 2024 18:31
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Предпочитают украинские бренды: семья Мирошниченко рассекретила стоимость своих луков во Львове Тимур и Инна Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Автор: Юлия Любченко

Тимур и Инна Мирошниченко - пример того, какими должны быть семьи, это подтвердил и Николас Карма, который узнал стоимость луков звездной семьи во Львове.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-видео блогера.

Николас Карма узнал сколько стоит look супругов Мирошниченко

Тимур и Инна Мирошниченко - известная украинская телесемья, которая является примером для многих, ведь они олицетворяют лучшие семейные качества и демонстрируют искреннюю любовь и уважение друг к другу и к своим детям.

Они решили поехать во Львов и встретили Николаса Карму, который, конечно же, воспользовался случаем и спросил о стоимости одежды, которую носят Инна и Тимур.

Стоит напомнить, что в начале своей блогерской карьеры Николас уже подходил с этим вопросом к звездной семье, и тогда, и сейчас они охотно пообщались с парнем и дали ответы на все вопросы.

Итак, что носит Инна Мирошниченко:

  • сумка от французского Модного дома Louis Vuitton из комиссионки - 1 тысяча евро
  • сапоги от бренда Emmy Blare - 2 тысячи 750 гривен
  • черная длинная юбка от украинского бренда Cher17 - стоит 1 тысячу 250 гривен
  • футболка от бренда Kaminska - 500 гривен.

А вот о стоимости вещей Тимура также рассказала Инна, и она назвала лишь сколько стоит рубашка и брюки - по 3 тысячи гривен.

В общем, пара звездных ведущих выглядит очень стильно и органично, и об их энергии и настроении сказал Карма в своем комплименте.

Раньше мы рассказывали, почему дети семьи Мирошниченко ходят в государственный детсад.

Читайте также, сколько Мирошниченко заработал за участие в Нацотборе.

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