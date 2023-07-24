Віддавали за процедуру десятки тисяч: у Броварах скандал у елітному салоні краси через неякісну епіляцію

Клієнтки одного з броварських салонів краси влаштували скандал та викликали поліцію. У салоні їм надавали послуги лазерної епіляції. Одна з жінок пройшла повний курс процедур (10) і заплатила 12 тисяч гривень. Але результату не було.

Вона звернулася до підприємниці, яка надавала послуги, з проханням повернути хоча б 50% коштів. Та пообіцяла розв'язати питання, але потім клієнтку почали ігнорувати.

Майстриня попросила розбити суму на частини, вела переписку, а потім просто перестала відповідати.

Виявилося, що невдоволена клієнтка у цьому салоні не одна. Ще одна жінка повідомила, що вона віддала за повний курс процедур 14 тисяч гривень. Але й у неї - нульовий результат. А згодом потерпілих назбиралося аж 10 жінок.

Вони зверталися до інших майстрів, які їм підтвердили, що навіть при низькій якості апарату, результат мав би бути на 40-50% кращий від того, що вони отримали.

Майстриня, яка надавала послуги, запевняє жінок, що вони отримали саме той результат, який й мав бути. На прохання показати документи на здійснення підприємницької діяльності та сертифікат на апарат з лазерної епіляції, постраждалі клієнтки отримали відмову.

Тоді жінки викликали поліцію у салон й подали скаргу. Зараз правоохоронці мають перевірити діяльність салону, а ошукані клієнтки сподіваються, що зможуть притягнути майстриню до відповідальності та повернути хоча б частину витрачених коштів.