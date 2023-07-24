UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Віддавали за процедуру десятки тисяч: у Броварах скандал у елітному салоні краси через неякісну епіляцію

У Броварах скандал у салоні краси (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

У Броварах розгорівся скандал через майстриню у місцевому елітному салоні краси. Понад 10 потерпілих жінок звернулися у поліцію зі скаргою на неякісні послуги лазерної епіляції. Кожна процедура коштувала велику суму грошей, а майстриня після скарг не погодилася гроші повертати.

Деталі розповіли у сюжеті "Трибуна-Бровари".

Клієнтки одного з броварських салонів краси влаштували скандал та викликали поліцію. У салоні їм надавали послуги лазерної епіляції. Одна з жінок пройшла повний курс процедур (10) і заплатила 12 тисяч гривень. Але результату не було.

Вона звернулася до підприємниці, яка надавала послуги, з проханням повернути хоча б 50% коштів. Та пообіцяла розв'язати питання, але потім клієнтку почали ігнорувати.

Майстриня попросила розбити суму на частини, вела переписку, а потім просто перестала відповідати.

Виявилося, що невдоволена клієнтка у цьому салоні не одна. Ще одна жінка повідомила, що вона віддала за повний курс процедур 14 тисяч гривень. Але й у неї - нульовий результат. А згодом потерпілих назбиралося аж 10 жінок.

Вони зверталися до інших майстрів, які їм підтвердили, що навіть при низькій якості апарату, результат мав би бути на 40-50% кращий від того, що вони отримали.

Майстриня, яка надавала послуги, запевняє жінок, що вони отримали саме той результат, який й мав бути. На прохання показати документи на здійснення підприємницької діяльності та сертифікат на апарат з лазерної епіляції, постраждалі клієнтки отримали відмову.

Тоді жінки викликали поліцію у салон й подали скаргу. Зараз правоохоронці мають перевірити діяльність салону, а ошукані клієнтки сподіваються, що зможуть притягнути майстриню до відповідальності та повернути хоча б частину витрачених коштів.

Раніше ми розповідали, що власниця овочевих точок під Києвом побажала ЗСУ "підірватися на мінах" за зауваження про цінники російською мовою.

А також ми писали про те, що воїни ЗСУ висловилися про зйомки серіалів за держкошти під час війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бровари