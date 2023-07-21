"Живете звичайним життям і не розумієте". Українські військові висловилися про зйомку серіалів за державні кошти під час війни (відео)

У мережі розгорівся скандал навколо витрати державних коштів на знімання комедійних серіалів. Так, наприклад, на стрічку Юрія Горбунова "СМТ Інгулець" було виділено 33 мільйони гривень. Хоча українців і намагалися переконати, що для 24 серій - це невеликі кошти, факт витрати такої суми під час війни все одно обурив.

Детальніше про інцидент і реакцію українських військових - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що передувало скандалу

Останнім часом на сайті Prozzoro почали з'являтися результати багатомільйонних тендерів на зйомки українських серіалів. Найбільше шуму наробили "Санаторій "Незабудка" з бюджетом у 10 мільйонів і "СМТ Інгулець" з бюджетом 33 мільйони гривень.

Бюджет на зйомки серіалу "СМТ Інгулець" (скриншот: prozorro.gov.ua)

Остання стрічка отримала найбільше негативних коментарів від українців. Як ми зазначили раніше, "СМТ Інгулець" зніматиме компанія Юрія Горбунова "Прототип продакшн".

Сам телеведучий пояснив, що ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" раніше оголосила конкурс для кінематографістів. За його словами, це важливо для підтримання духу та патріотичного настрою українців.

Горбунов також додав, що "33 мільйони на 24 серії - це зовсім невеликі кошти", через що й нарвався на хвилю хейту в коментарях.

"Чому для нас важливо зараз знімати комедію? З початку війни ми дали сотні концертів для ЗСУ. Я знаю, як військові реагують на анекдоти, веселі історії, як вони хочуть позитиву", - висловився шоумен.

Як відреагували українські військові

У мережі з'явилося відео з передової, де бійці обговорюють витрати бюджетних коштів на створення серіалів і фільмів. Вони багато іронізують, називаючи себе "звичайним народом, який живе звичайним життям".

Один із військових каже, що краще ці кошти виділили б на лопати, тому що наявні вже не в хорошому стані. Можемо припустити, що хлопець мав на увазі також і загальне забезпечення армії.

Наступний захисник постав в образі тих, хто вважає, що культура - поза політикою. А третій сатирично додав, що йому дуже подобається, як у містах ремонтують вулиці за "казкові гроші".

Президент висловився з приводу нових серіалів

У традиційному вечірньому зверненні 20 липня Володимир Зеленський зазначив, що не варто витрачати бюджетні кошти на подібні проєкти.

"Хочу звернутися до всіх представників місцевої влади в нашій країні: люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо та правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають - спочатку перемога", - сказав він.

Президент запропонував шукати позабюджетні гроші від іноземних партнерів, а також попросив Прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури Олександра Ткаченка.

Того ж вечора міністр написав заяву про свою відставку.

Олександр Ткаченко написав заяву про відставку з посади міністра культури (скриншот: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua)

Стосовно серіалів, наразі невідомо, чи продовжаться знімання за державні кошти. Точну відповідь ми зможемо дізнатися щонайменше за пів року, якщо все ж побачимо нові стрічки на своїх екранах.