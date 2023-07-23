У Броварах жінка побажала українським військовим "підірватись на мінах": їй зробили зауваження за цінники російською мовою

У Броварах Київської області спалахнув скандал через російську мову. Власниця кількох торгових точок посварилася з військовими ЗСУ та побажала їм "підірватися на мінах". Потім вона сказала, що шкодує про свої слова, сказані в нападі "нервового зриву".

Що сталося на ринку

Підприємицю розлютив той факт, що українські військові роблять продавцям зауваження щодо цінників на овочі, що написані російською мовою. Вона розповіла, що її на місці не було, коли військові прийшли в черговий раз і почали сваритися з продавцями.

"Поміняйте цінники. Ви що, хочете закритися?" – такі слова їй передали її співробітники. Тому наступного разу власниця торгових точок Гаяна побажала військовим "підірватись на мінах".

У нас свобода слова

Гаяна стверджує, що сказала такі слова у стані нервового зриву. Мовляв, вона дуже розлютилася, бо в Україні нікого не чіпають за російську мову, а на ринку почали погрожувати через цінники. І нагадала, що у нашій країні – свобода слова.

На що журналіст їй нагадав, що у нашій країні йде війна.

"Так, я сказала, щоб хлопці підірвалися на мінах, які так поводяться з мирними людьми. Ті, які приходять і дозволяють собі формою робити негідні речі. Вони приходять і знущаються з людей за російську мову", - пояснила підприємниця.

Як саме знущаються, окрім звичайних зауважень та прохань змінити цінники, Гаяна пояснити не змогла. Натомість вона почала нагадувати, що у ЗСУ є багато російськомовних захисників, у тому числі й росіян, які захищають Україну.

Сказала в стані нервового зриву

Пізніше вона таки попросила вибачення перед ЗСУ, визнала, що її слова були дуже недоречними, Гаяна сказала, що "шкодує" і пояснила, що фраза була сказана у стані "нервового зриву".

"Добре, я перепрошую перед ВСУ... Так, це було сказано не до речі. Це було не до речі. Я приймаю свою помилку, що я так сказала. Це був нервовий зрив. Так, я сказала, щоб хлопці підірвалися на мінах, які так поводяться з нормальними мирними людьми. Які, за формою, собі дозволяють робити негідні речі", - сказала жінка.