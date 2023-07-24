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Отдавали за процедуру десятки тысяч: в Броварах скандал в элитном салоне красоты из-за некачественной эпиляции

В Броварах скандал в салоне красоты (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

В Броварах разгорелся скандал из-за мастера в местном элитном салоне красоты. Более 10 потерпевших женщин обратились в полицию с жалобой на некачественные услуги лазерной эпиляции. Каждая процедура стоила большую сумму денег, а мастер после жалоб не согласилась деньги возвращать.

Детали рассказали в сюжете "Трибуна-Бровары".

Клиентки одного из броварских салонов красоты устроили скандал и вызвали полицию. В салоне им оказывали услуги лазерной эпиляции. Одна из женщин прошла полный курс процедур (10) и заплатила 12 тысяч гривен. Но результата не последовало.

Она обратилась к предпринимательнице, предоставлявшей услуги, с просьбой вернуть хотя бы 50% средств. Та пообещала решить вопрос, но потом клиентку начали игнорировать.

Мастер попросила разбить сумму на части, вела переписку, а потом просто перестала отвечать.

Оказалось, что недовольная клиентка в этом салоне не одна. Еще одна женщина сообщила, что отдала за полный курс процедур 14 тысяч гривен. Но и у нее – нулевой результат. А впоследствии пострадавших оказалось 10 женщин.

Они обращались к другим мастерам, которые им подтвердили, что даже при низком качестве аппарата, результат должен быть на 40-50% лучше того, что они получили.

Мастер, оказывавшая услуги, уверяет женщин, что они получили именно тот результат, который и должен быть. По просьбе показать документы на осуществление предпринимательской деятельности и сертификат на аппарат по лазерной эпиляции, пострадавшие клиентки получили отказ.

Тогда женщины вызвали полицию в салон и подали жалобу. Сейчас правоохранители должны проверить деятельность салона, а обманутые клиентки надеются, что смогут привлечь мастера к ответственности и вернуть хотя бы часть израсходованных средств.

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Бровары