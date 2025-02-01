Як змінити свій сніданок, щоб почуватись краще: 5 корисних ідей

Збалансований сніданок стабілізує рівень цукру в крові та покращить настрій і продуктивність. Щоб отримати заряд енергії на весь день, необхідно додати ранкового прийому їжі корисні продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Коли найкраще снідати

Дієтолог Ванесса Кінг радить снідати протягом однієї-двох годин після пробудження.

Найкращий час для сніданку - це коли він відповідає вашому розкладу, не викликає стрес і ви можете зробити це звичкою, враховуючи інші ваші обов’язки, такі як фізичні вправи, робота, сім’я, домашні тварини та діти.

Що варто замінити у сніданку

Замініть сік цілими фруктами

Якщо ви з тих, хто випиває склянку апельсинового соку на сніданок, спробуйте замінити його цілим апельсином або будь-яким іншим шматочком фрукта.

Сік може забезпечити вас цінними вітамінами та мінералами, однак у ньому відсутня клітковина, яка може дати вам тривалу енергію протягом ранку. Вживання цілого фрукта забезпечує клітковиною, яка втрачається під час процесу виготовлення соку.

Перейдіть на цільнозернові продукти

Незалежно від того, чи їсте ви вранці хліб, булочки чи рогалики, краще вибрати цільнозерновий варіант, оскільки він містить більше клітковини.

Більшість білого хліба містить менше одного грама клітковини на шматочок, тоді як якісний цільнозерновий хліб може містити від 3 до 5 грамів клітковини на шматочок.

Клітковина уповільнює швидкість перетравлення їжі організмом, допомагаючи вивільняти енергію більш стабільно, а не відразу. Це підтримує стабільний рівень цукру в крові, запобігаючи тим енергетичним збоям, які можуть статися після солодкої або обробленої їжі.

Додайте до смузі насіння льону або чіа

Більшість людей додають трохи заморожених фруктів або овочів у блендер з молоком або йогуртом, щоб отримати легкий смузі на сніданок, який забезпечує поєднання складних вуглеводів і білка.

Однак, спробуйте збалансувати його двома столовими ложками меленого насіння льону або чіа, щоб отримати додаткову кількість клітковини, щоб ви довше відчували себе ситими та бадьорими.

Відмовтеся від масла

Заміна масла на половину авокадо може покращити ваш сніданок, додавши корисні жири та значну кількість клітковини для довшого збереження енергії.

Авокадо також є чудовим джерелом калію, магнію та деяких вітамінів групи В, які також можуть допомогти підвищити рівень енергії.

Збільште кількість вівсяної каші

Пакетики вівсяних пластівців швидкого приготування можуть здатися здоровим вибором, але самі по собі вони можуть змусити вас зіткнутися з ранковими збоями, оскільки зазвичай містять низький вміст білка та жиру.

Щоб зберегти баланс, можна додавати додаткову кількість білка, наприклад, склянки грецького йогурту, яйце або нежирний сир.