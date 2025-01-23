Ось який екзотичний суперпродукт містить багато вітамінів та допомагає травленню

Кокос має антивірусну, протимікробну та антиоксидантну дію. Цей універсальний плід цінують за чудовий смак, а також за покращення травлення.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чим корисний кокос та кому його їсти не можна.

Кокос сприяє травленню

Основний спосіб, яким кокос сприяє травленню - високий вміст клітковини. Споживання великої кількості клітковини може сприяти травленню та запобігати закрепам.

Крім того, кокос містить концентрацію середньоланцюгових жирних кислот з антимікробними властивостями, які можуть допомогти зменшити запалення в кишечнику та захистити від шкідливих мікробів.

Кокосова вода також є багатим джерелом необхідних електролітів, включаючи калій і магній, які забезпечують ефективну роботу м’язів травної системи, запобігаючи накопиченню відходів.

Здоров’я травлення має вирішальне значення, оскільки воно відіграє ключову роль у загальному добробуті. Травна система не тільки розщеплює їжу, яку ми їмо, але й поглинає життєво важливі поживні речовини, необхідні для функціонування організму.

Здорова система травлення гарантує, що організм буде отримувати усі необхідні поживні речовини для підтримки рівня енергії, зміцнення імунної системи та регулювання метаболічних процесів. Коли травлення не працює належним чином, можуть виникнути такі проблеми, як здуття живота, печія та закреп.

Таке харчування знижує ризик раку кишечника, діабету 2 типу, серцевих захворювань та інсульту.

Знижує рівень холестерину

Дослідження показують, що середньоланцюгові жирні кислоти (MCFAs), подібно до тих, що містяться в кокосах, можуть знизити рівень поганого холестерину та підвищити рівень хорошого, тим самим зменшуючи ризик серцевих захворювань.

Кокос не тільки наповнений антиоксидантами, які борються з окислювальним стресом, а й захищає організм від пошкодження клітин, викликаного вільними радикалами.

Крім того, кокос багатий різноманітними вітамінами та мінералами, які зміцнюють імунну систему, допомагають травленню, забезпечують прилив енергії та підтримують роботу мозку. До них відносяться вітамін С, групи B, такі як В1, В2, В3, В5, В6 і В7, фолієва кислота, марганець, цинк, магній, залізо та калій.

Марганець має вирішальне значення для підтримки здоров’я мозку та підтримки нервової системи, а залізо та цинк особливо корисні для здоров’я крові та підтримки імунної системи. Хоча кокос може значно покращити ваше травлення, варто зазначити, що для оптимального травлення рекомендується вживати різноманітні продукти.

Кому не можна їсти кокос

Алергія

У деяких людей вживання кокосів може викликати алергічну реакцію. Симптоми можуть включати висипання на шкірі та утруднене дихання.

Вагітність і годування груддю