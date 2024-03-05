Видає себе за росіянку і продає товари РФ. У мережі запустили діпфейк із українською блогеркою

Що відомо про інцидент

20-річна Ольга Лоєк вивчає когнітивні науки в Університеті Пенсильванії й веде свій канал на YouTube, де розповідає про ментальне здоров’я та ділиться своїми філософськими поглядами на життя. Підписники дівчини повідомили їй, що бачили її у китайських соцмережах.

На цих відео "аватар" Ольги називає себе росіянкою, що розмовляє китайською, любить Китай і хоче вийти заміж за китайця. У різних соцмережах вона має різні імені - Наташа, Анна або Грейс.

Яка реакція українки

"Я почала перекладати відео за допомогою Google Translate і зрозуміла, що більшість цих облікових записів говорять про такі речі, як Китай, Росія, про те, наскільки хороші відносини між Китаєм і Росією. Це дуже образливо", - розповіла Лоєк.

Подібні ролики, на яких іноземки розповідають про свою любов до Китаю, стали дуже поширеними у їхніх соцмережах.

На відеосайтах Douyin і Bilibili є десятки ролики, на яких "аватар" Лоєк розмовляє китайською. На більшості із них дівчина закликає відвідати онлайн-магазини, щоб купити російські товари.

У китайських соціальних мережах поширюють діпфейки із українкою (скриншот)

Китайська версія TikTok - Douyin, позначила деякі з цих відео як потенційно згенеровані ШІ. Але багато користувачів довіряють таким відео.

На найбільшому відеосайті Китаю - Bilibili, деякі відео із Лоєк, мають позначку, що їх створили на вебсайті компанії. В одному відео з Bilibili показують, як зробити діпфейк, на якому розмовляє Лоєк.

Після того, як Лоєк поскаржилась на фейки, близько десятка облікових записів, які імітували її, видалили. Сама ж блогерка заявила, що продовжуватиме вести свій канал YouTube.

Що кажуть закони Китаю про використання ШІ

Торік Китай запровадив положення щодо регулювання діпфейків та інших "сервісів глибокого синтезу". Закон забороняє створювати подібні відео без згоди людей, чиє зображення використовуються.

Додамо також, що китайські технологічні компанії Baidu і Tencent інвестують значні кошти в технології ШІ. Однією із найпопулярніших програм на основі ШІ є цифрові зображення людей.