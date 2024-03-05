Выдает себя за россиянку и продает товары РФ. В сети запустили дипфейк с украинской блогеркой

Что известно об инциденте

20-летняя Ольга Лоек изучает когнитивные науки в Университете Пенсильвании и ведет свой канал на YouTube, где рассказывает о ментальном здоровье и делится своими философскими взглядами на жизнь. Подписчики девушки сообщили ей, что видели ее в китайских соцсетях.

На этих видео "аватар" Ольги называет себя россиянкой, которая говорит по-китайски, любит Китай и хочет выйти замуж за китайца. В разных соцсетях она имеет разные имени - Наташа, Анна или Грейс.

Какая реакция украинки

"Я начала переводить видео с помощью Google Translate и поняла, что большинство этих аккаунтов говорят о таких вещах, как Китай, Россия, о том, насколько хороши отношения между Китаем и Россией. Это очень обидно", - рассказала Лоек.

Подобные ролики, на которых иностранки рассказывают о своей любви к Китаю, стали очень распространены в их соцсетях.

На видеосайтах Douyin и Bilibili есть десятки роликов, на которых "аватар" Лоек разговаривает на китайском. На большинстве девушка призывает посетить онлайн-магазины, чтобы купить российские товары.

В китайских социальных сетях распространяют дипфейки с украинкой (скриншот)

Китайская версия TikTok - Douyin, обозначила некоторые из этих видео как потенциально сгенерированные ИИ. Но многие пользователи доверяют таким видео.

На крупнейшем видеосайте Китая - Bilibili, некоторые видео из Лоек, имеют метку, что они созданы на вебсайте компании. В одном видео из Bilibili показывают, как сделать дипфейк, на котором говорит Лоек.

После того, как Лоек пожаловалась на фейки, около десятка учетных записей, которые ее имитировали, удалили. Сама же блогерка заявила, что не планирует бросать свой канал YouTube.

Что говорят законы Китая об изпользовании ИИ

В прошлом году Китай ввел положения о регулировании дипфейков и других "сервисов глубокого синтеза". Закон запрещает создавать подобные видео без согласия людей, чьи изображения используются.

Добавим, что китайские технологические компании Baidu и Tencent инвестируют значительные средства в технологии ИИ. Одной из самых популярных программ на основе ИИ являются цифровые изображения людей.