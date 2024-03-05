Поліція Південної Кореї використовуватиме ШІ для розслідування злочинів

Поліція Південної Кореї застосує штучний інтелект для боротьби з дипфейками, який можна використовувати для припинення злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News .

Національне управління розслідувань (NOI) заявило, що програма визначить справжність відео за 5-10 хвилин. Також ШІ створить результати, які можна використовувати у розслідуваннях. Поліція заявила, що програмне забезпечення з ймовірністю 80% визначає справжність відео.

Поліцейські планують використовувати дані для розслідування, а не як прямі докази.

Нове програмне забезпечення вивчило 5200000 фрагментів даних приблизно 5400 корейців і пов'язаних з ними фігур і прийняло новітню модель штучного інтелекту для реагування на нові типи відео, які не були попередньо навчені.

Система звірятиметься з експертами зі штучного інтелекту, щоб не помилятися у пошуку фейків. Насамперед йдеться про відео, пов'язані з виборами.

Що таке дипфейк

Дипфейк – це відео або аудіо, де обличчя чи голос людини замінено іншою за допомогою штучного інтелекту. Виглядає дуже реалістично, але не є правдою.

Розвиток штучного інтелекту

Раніше ми писали, що Microsoft оновив ШІ Copilot. Він може розмовляти з користувачем на персональні теми.

До речі, ШІ від Google Gemini призупинив генерацію зображень.

Також ми писали, що Google, Meta, TikTok і не лише хочуть маркувати дипфейки під час виборів.