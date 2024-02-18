Із власними героями і сюжетом. Як за допомогою ШІ згенерувати свою казку

Українці можуть генерувати власні казки за допомогою штучного інтелекту. Для цього вітчизняні розробки створили спеціальний ресурс.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сервіс Kazka.fun .

Як створити свою казку

Сервіс безкоштовний, але для того, щоб на ньому створити свою казку, потрібно зареєструватись. Після цього можна генерувати до 5 казок на день.

Розробники ідеї наголосили, головною метою цього ресурсу було надання можливості батькам забезпечити дитину казкою за будь-яких обставин.

"Це не просто проект. Це наш внесок у майбутнє нашої країни. Ми віримо, що кожна дитина має право на доступ до чудових казок українською мовою, які не лише розважають, але й надихають. Ми робимо все можливе, щоб ці казки були доступні та безкоштовні для дітей будь-де у світі, навіть для тих, хто змушений жити на тимчасово окупованій території, чи кому довелося покинути країну", - кажуть розробники.

Вони додають, що хочуть розвивати фантазію та креативність дітей, а також популяризувати українську мову за допомогою казок.

Як створити власну казку:

зайдіть на ресурс Kazka.fun

натисніть кнопку "Створити Казку"

виберіть тему та вигадайте героя, сюжет

натисніть "Створити" і вже через хвилинку читайте свою казку

Щоб створити казку, треба заповнити ці поля (скриншот)

Сервіс генерує до 5 безкоштовних казок на день. А також у вільному доступі є казки інших користувачів.

При створенні казки система пропонує ряд тематик: про козаків, піратів, принцес, чаклунів, монстрів, супергероїв, космічні пригоди тощо. Сюжет можна пропонувати свій, якщо маєте ідеї, або ШІ сам створить його. Також можна змінювати картинку до казки, якщо вважаєте її доречнішою, ніж та, яку пропонує система.

Згенерована казка залишається у вашому профілі, її також можуть перечитувати інші користувачі та залишати свої вподобання.

Зазначимо також, що ШІ генерує казки з максимально простим синтаксисом й лексикою, тому вони легко читаються і сприймаються дітьми.

Сервіс також пропонує перелік популярних казок (скриншот)