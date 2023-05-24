Від вина, ягід і макіяжу: як вивести складні плями натуральними засобами
Навіть плями від вина чи червоних ягід можна ввести без застосування побутової хімії. Чудовими помічниками є деякі натуральні засоби. При цьому важливо врахувати, який тип забруднення і матеріал одягу.
Як вивести плями за допомогою натуральних засобів, розповіла екоактивістка Анастасія Цибуляк на своїй сторінці в Instagram.
Натуральне рішення для плям
"Ці поради на основі натуральних продуктів допоможуть вам вивести найпоширеніші плями без зайвих клопотів, адже вони засновані на натуральних засобах", - пише Анастасія.
Вона наголошує на декількох важливих факторах.
"Важливо не використовувати будь-який засіб для всіх типів тканин. Деякі засоби можуть пошкодити волокна, змінити колір, спричинити появу плям або навіть зробити тканину непридатною для використання", - пояснює жінка.
Тому важливо враховувати характер тканини, перш ніж вибрати відповідний засіб для чищення. Наприклад, перкарбонат натрію є потужним відбілювачем і рекомендується лише для білого, не делікатного одягу.
Чим вивести різноманітні плями
Використовуйте наступні засоби для виведення різних типів забруднення:
- плями від вина - перкарбонат солі і глина (Terre de Sommieres);
- плями крові - гаряче молоко або рослинний гліцерин;
- шоколад - марсельське мило або рослинний гліцерин;
- червоні плоди - гліцерин або піна для гоління;
- мейкап - сода і лимонний сік;
- чорнило - оцет і сода;
- масло - глина (Terre de Sommieres);
- мул - марсельське мило або біокарбонат.
Terre de Sommieres - це спеціальна глина, що дуже добре поглинає воду. Цей природний засіб для виведення плям складається з порошкоподібної глини, яка часто має колір охри (навіть якщо є різні відтінки: від білого до фіолетового, від світло-коричневого до зеленого).
Як вивести різного типу плями на бавовняному одязі (фото: Instagram/Econastya)
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