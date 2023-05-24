Від вина, ягід і макіяжу: як вивести складні плями натуральними засобами

Навіть плями від вина чи червоних ягід можна ввести без застосування побутової хімії. Чудовими помічниками є деякі натуральні засоби. При цьому важливо врахувати, який тип забруднення і матеріал одягу.

Як вивести плями за допомогою натуральних засобів, розповіла екоактивістка Анастасія Цибуляк на своїй сторінці в Instagram .

Натуральне рішення для плям

"Ці поради на основі натуральних продуктів допоможуть вам вивести найпоширеніші плями без зайвих клопотів, адже вони засновані на натуральних засобах", - пише Анастасія.

Вона наголошує на декількох важливих факторах.

"Важливо не використовувати будь-який засіб для всіх типів тканин. Деякі засоби можуть пошкодити волокна, змінити колір, спричинити появу плям або навіть зробити тканину непридатною для використання", - пояснює жінка.

Тому важливо враховувати характер тканини, перш ніж вибрати відповідний засіб для чищення. Наприклад, перкарбонат натрію є потужним відбілювачем і рекомендується лише для білого, не делікатного одягу.

Чим вивести різноманітні плями

Використовуйте наступні засоби для виведення різних типів забруднення:

плями від вина - перкарбонат солі і глина (Terre de Sommieres);

- перкарбонат солі і глина (Terre de Sommieres); плями крові - гаряче молоко або рослинний гліцерин;

- гаряче молоко або рослинний гліцерин; шоколад - марсельське мило або рослинний гліцерин;

- марсельське мило або рослинний гліцерин; червоні плоди - гліцерин або піна для гоління;

- гліцерин або піна для гоління; мейкап - сода і лимонний сік;

- сода і лимонний сік; чорнило - оцет і сода;

- оцет і сода; масло - глина (Terre de Sommieres);

- глина (Terre de Sommieres); мул - марсельське мило або біокарбонат.

Terre de Sommieres - це спеціальна глина, що дуже добре поглинає воду. Цей природний засіб для виведення плям складається з порошкоподібної глини, яка часто має колір охри (навіть якщо є різні відтінки: від білого до фіолетового, від світло-коричневого до зеленого).

Як вивести різного типу плями на бавовняному одязі (фото: Instagram/Econastya)