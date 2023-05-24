От вина, ягод и макияжа: как вывести сложные пятна натуральными средствами

Даже пятна от вина или красных ягод можно ввести без применения бытовой химии. Прекрасными помощниками являются некоторые натуральные средства. При этом важно учесть, какой тип загрязнения и материал одежды.

Как вывести пятна с помощью натуральных средств, рассказала экоактивист Анастасия Цибуляк на своей странице в Instagram .

Натуральное решение для пятен

"Эти советы на основе натуральных продуктов помогут вам вывести самые распространенные пятна без лишних хлопот, ведь они основаны на натуральных средствах", - пишет Анастасия.

Она отмечает несколько важных факторов.

"Важно не использовать любое средство для всех типов тканей. Некоторые средства могут повредить волокна, изменить цвет, вызвать появление пятен или даже сделать ткань непригодной для использования", - объясняет женщина.

Поэтому важно учитывать характер ткани, прежде чем выбрать подходящее чистящее средство. К примеру, перкарбонат натрия является мощным отбеливателем и рекомендуется только для белой, не деликатной одежды.

Чем вывести разные пятна

Используйте следующие средства для вывода различных типов загрязнения:

пятна от вина - перкарбонат соли и глина (Terre de Sommieres);

- перкарбонат соли и глина (Terre de Sommieres); пятна крови - горячее молоко или растительный глицерин;

- горячее молоко или растительный глицерин; шоколад - марсельское мыло или растительный глицерин;

- марсельское мыло или растительный глицерин; красные плоды - глицерин или пена для бритья;

- глицерин или пена для бритья; мейкап - сода и лимонный сок;

- сода и лимонный сок; чернила - уксус и сода;

- уксус и сода; сливочное масло - глина (Terre de Sommieres);

- глина (Terre de Sommieres); ил - марсельское мыло или биокарбонат.

Terre de Sommieres - это специальная глина, очень хорошо поглощающая воду. Это природный пятновыводитель состоит из порошкообразной глины, которая часто имеет цвет охры (даже если есть разные оттенки: от белого до фиолетового, от светло-коричневого до зеленого).

Как вывести разного типа пятна на хлопковой одежде (фото: Instagram/Econastya)