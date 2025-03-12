Кто такой Артур Бабич: от украинского блогера до предателя и гражданина РФ

Один из самых известных экс-украинских блогеров Артур Бабич за время полномасштабной войны стал самым ярким символом предательства, поддержав страну-агрессора.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о блогере из Кривого Рога, который сейчас подает документы на российское гражданство.

Биография Артура Бабича

Артур Бабич родился 16 мая 2000 года в украинском селе Вольном возле Кривого Рога. Его родители развелись, когда ему было 5 лет. Мать работала на ферме, а отец-армянин перебрался в Армению. У Артура есть младший брат Тимур, за которым он частично ухаживал.

В детстве Бабич мечтал стать футболистом, однако в конце концов увлекся соцсетями. Наибольшую славу среди молодежи ему принесли видеоролики в TikTok. В 2020-м он присоединился к первому TikTok-хаусу Dream Team в Москве.

В том же году Бабич начал музыкальную карьеру. Среди его известных синглов - "Парень простой", "Мармеладка" и "Праздник". Артур активно участвовал в коллаборациях в TikTok и музыкальных проектах преимущественно с российскими блогерами и звездами.

Артур Бабич (фото: instagram.com/ba.bitch_)

Позиция Артура Бабича относительно российско-украинской войны

После начала полномасштабного вторжения тиктокер получил в Украине славу предателя. Поспособствовала тому его молчаливая позиция. Два года он игнорировал российскую агрессию. Известно, что в 2022-м Бабич выехал из России, а потому ему запретили въезд в страну. Его также обвиняли в "дискредитации ВС РФ" за пение украинского гимна на одном из стримов. В сентябре 2024-го он заявил, что стремится вернуться в Московию и хочет получить российское гражданство, ведь "всегда мечтал там жить".

Перед тем он находился в США и Армении, откуда периодически высказывал дружеское отношение к стране-агрессору и Путину. В прошлом году блогер даже сделал заявление, что не против пополнить ряды российских войск, а главной миссией своей жизни видит "примирение украинских и российских детей".

Артур Бабич в одном из последних интервью (скриншот)

Артур Бабич и российское гражданство

Похоже, уговоры из-за рубежа подействовали на россиян, ведь блогер в декабре прошлого года вернулся в Москву. Туда он приехал в частности, чтобы поздравить свою девушку-россиянку Анну Покров. А уже на днях Бабич официально перестал считаться украинцем. Тиктокер показался возле миграционного центра, куда прибыл, чтобы подать документы на российское гражданство.

"Уважаемые журналисты, перестаньте меня называть украинским тиктокером. Россия - это официально мой дом", - заявил Бабич.

Итак, Бабич окончательно поддержал страну-агрессора, отказавшись от Украины и ее граждан.

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