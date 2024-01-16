Від цього залежить смак. Клопотенко розповів, як разморожувати готові страви
Євген Клопотенко дуже часто ділиться рецептами приготування страв та всілякими секретами по господарству. На цей раз відомий кулінар розказав, як розморожувати готові страви.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Євгена.
Як краще розморожувати вже готову їжу
Від правильного розморожування залежить смак страви, тому важливо зробити все правильно.
Кращим варіантом буде перекласти контейнер чи герметичний пакет з готовою замороженою їжею з морозильної камери до холодильника. Вона буде поступово розморожуватися і це не вплине на смакові якості
Якщо вам потрібно розморозити лише частину їжі, яка знаходиться в ємності, перекладіть її на тарілку, накрийте харчовою плівкою, щоб не увібралися запахи і так само поставте в холодильник до повного розморожування
Якщо вам потрібно скористатися швидким способом розморожування, готову заморожену їжу перекладіть у форму для запікання та ставте в розігріту до 100 градусів духовку. Але зауважте, у цьому випадку ви отримаєте більш суху страву через вплив високої температури.
Для довідки
Є продукти, які взагалі не рекомендованого заморожувати, ба навіть більше, взагалі не рекомендовано додавати у страви, які ви плануєте відправити у морозильну камеру.
Це такі водянисті овочі, як картопля, кабачки, огірки, тощо. Не варто класти в морозилку і щойно приготовані теплі продукти. Спочатку їх потрібно потримати при кімнатній температурі, а тоді ще деякий час в холодильнику, і лише тоді в кінцевий пункт призначення.
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