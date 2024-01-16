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Від цього залежить смак. Клопотенко розповів, як разморожувати готові страви

Вівторок 16 січня 2024 08:48
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Від цього залежить смак. Клопотенко розповів, як разморожувати готові страви Фото: Євген Клопотенко пояснив, як разморожувати готові страви (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Євген Клопотенко

Євген Клопотенко дуже часто ділиться рецептами приготування страв та всілякими секретами по господарству. На цей раз відомий кулінар розказав, як розморожувати готові страви.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Євгена.

Як краще розморожувати вже готову їжу

Від правильного розморожування залежить смак страви, тому важливо зробити все правильно.

Кращим варіантом буде перекласти контейнер чи герметичний пакет з готовою замороженою їжею з морозильної камери до холодильника. Вона буде поступово розморожуватися і це не вплине на смакові якості

Якщо вам потрібно розморозити лише частину їжі, яка знаходиться в ємності, перекладіть її на тарілку, накрийте харчовою плівкою, щоб не увібралися запахи і так само поставте в холодильник до повного розморожування

Якщо вам потрібно скористатися швидким способом розморожування, готову заморожену їжу перекладіть у форму для запікання та ставте в розігріту до 100 градусів духовку. Але зауважте, у цьому випадку ви отримаєте більш суху страву через вплив високої температури.

Для довідки

Є продукти, які взагалі не рекомендованого заморожувати, ба навіть більше, взагалі не рекомендовано додавати у страви, які ви плануєте відправити у морозильну камеру.

Це такі водянисті овочі, як картопля, кабачки, огірки, тощо. Не варто класти в морозилку і щойно приготовані теплі продукти. Спочатку їх потрібно потримати при кімнатній температурі, а тоді ще деякий час в холодильнику, і лише тоді в кінцевий пункт призначення.

До цього Клопотенко розкрив секрет найсмачнішої гречаної каші, про який ви не знали.

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Евгений Клопотенко