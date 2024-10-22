Забобони про котів з різних куточків світу, від яких стає моторошно
У світі є дуже багато прикмет пов’язаних з котами. По них люди часто визначають погоду, пророкують нещастя чи роблять інші передбачення. Проте існують народні забобони про котів, від яких мороз по шкірі.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найбільш моторошні забобони про котів, у які вірять люди по всьому світу.
Мають зв’язок з потойбічним світом
В Англії люди вірять, що коти мають зв’язок з потойбічним світом і можуть передбачати, куди потрапить душа небіжчика.
Якщо в день смерті близької чи коханої людини кіт полізе на дерево, то це значить, що душа потрапила в рай. Якщо ж кіт лізтиме на дерево, але сповзатиме з нього, то померлий пішов у пекло.
Якщо кіт залізе на дерево, то душа потрапить у рай (фото: Freepik)
Видають таємниці
У Нідерландах люди вважають котів пліткарями, які можуть розповідати чужі таємниці.
Тому, коли кіт перебуває в кімнаті, не вирішуються серйозні питання і не ведуться конфіденційні бесіди. Адже вважається, що кіт може підслухати розмову і розпустити плітки.
Заворожують поглядом
В деяких народів існує повір’я, що котам не можна дивитися в очі. Вважається, що ви притягнете собі нещастя, якщо будете довго дивитися в них.
Також існують містичні переконання. В давнину люди думали, що в котів перетворюються відьми чи чарівники, а тому їхні очі можуть заворожити. А ще побутувала думка, що котячі очі - це вікно у потойбічний світ.
Не можна довго дивитися коту в очі (фото: Freepik)
Можуть затопити корабель
Цей забобон стосується чорних кішок. За європейським переконанням котів пов’язували з відьмами, а тому боялися пускати на корабель. Адже в давні часи якусь чаклунку втопили в морі і, за повір’ям, її дух досі прагне помсти.
Вважається, що корабель затоне під час своєї другої подорожі, якщо чорна кішка зайде на палубу і зразу ж вийде з неї.
Здатні воскресити мертвого
У деяких частинах Південної Європи люди вірять, що кіт може воскресити мертвого. Якщо тварина перестрибне через могилу, то небіжчик повернеться до світу людей в образі вампіра.
Існує навіть історія, що під час одного з поховань кіт перестрибнув через труну. І доки тварину не ліквідували, всі присутні боялися навіть поворухнутися.
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Під час написання матеріалу використані джерела: Mental Floss, Pet`s Friend.