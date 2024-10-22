Суеверия о котах из разных уголков мира, от которых становится жутко

В мире есть очень много примет, связанных с котами. По ним люди часто определяют погоду, предрекают несчастья или делают другие предсказания. Однако существуют народные суеверия о котах, от которых мороз по коже.

РБК-Украина (проект Styler) собрало самые жуткие суеверия о котах, в которые верят люди по всему миру.

Имеют связь с потусторонним миром

В Англии люди верят, что коты имеют связь с потусторонним миром и могут предвидеть, куда попадет душа покойника.

Если в день смерти близкого или любимого человека кот полезет на дерево, это значит, что душа попала в рай. Если же кот будет лезть на дерево, но будет сползать с него, то умерший пошел в ад.

Если кот залезет на дерево, душа попадет в рай (фото: Freepik)

Выдают тайны

В Нидерландах люди считают кошек сплетниками, которые могут рассказывать чужие тайны.

Поэтому, когда кот находится в комнате, не решаются серьезные вопросы и не ведутся конфиденциальные беседы. Ведь считается, что кот может подслушать разговор и распустить сплетни.

Завораживают взглядом

У некоторых народов существует поверье, что котам нельзя смотреть в глаза. Считается, что вы привлечете себе несчастье, если долго будете смотреть в них.

Также существуют мистические убеждения. В древности люди думали, что в кошек превращаются ведьмы или волшебники, а потому их глаза могут заворожить. А еще было мнение, что кошачьи глаза - это окно в потусторонний мир.

Нельзя долго смотреть коту в глаза (фото: Freepik)

Могут затопить корабль

Этот предрассудок касается чёрных кошек. По европейскому убеждению, котов связывали с ведьмами, а потому боялись пускать на корабль. Ведь в древности какую-то колдунью утопили в море и, по поверью, ее дух до сих пор стремится мести.

Считается, что корабль затонет во время своего второго путешествия, если черная кошка зайдет на палубу и сразу же выйдет из нее.

Способны воскресить мертвого

В некоторых частях Южной Европы люди верят, что кот может воскресить мертвого. Если животное перепрыгнет через могилу, то усопший вернется к миру людей в образе вампира.

Существует даже история, что во время одного из захоронений кот перепрыгнул через гроб. И пока животное не ликвидировали, все присутствующие боялись даже пошевелиться.