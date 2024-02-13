Від цих продуктів ви не товстішатиме: в них дуже мало калорій

Існують продукти, де дуже мало калорій. Вони можуть служити чудовим перекушуванням або стати вашими помічниками під час схуднення. Однак варто пам'ятати, що такі страви не зможуть вас якісно наситити та дати достатньо поживних засобів. Тому до них потрібно додавати більш насичені продукти.

Вівсяна каша

Миска такої каші вранці допоможе вам протриматися весь день й частково причина у волокнах. Вони насичують і дозволяють організму повільніше засвоювати поживні речовини вівсянки. Це зберігає вашу енергію стабільною та дозволить споживати менше калорій протягом дня.

Суп

Рідина допомагає наповнити шлунок, але не додає багато калорій, оскільки його зазвичай готують з великою кількістю води. Обов'язково вибирайте рецепт на основі бульйону, наприклад, овочевий суп або суп, приготований на курячому або яловичому бульйоні. Супи на основі вершків містять набагато більше калорій.

Салат

Частина секрету насичення без збільшення у вазі полягає в тому, щоб їсти продукти з меншою кількістю калорій на один укус. У цьому важко перевершити салат та інші овочі. Поряд з клітковиною багато з них багаті на вітаміни та мінерали. На першу страву з'їжте салат або з'їжте невелику порцію перед основним прийомом їжі, щоб не з'їсти дуже багато. Тільки не додавайте надто багато шкідливих добавок, таких як сир, грінки та заправки.

Горіхи

В них багато жиру, що дає їм більше калорій на один укус. То це погано, так? Не обов'язково. Жир і білок у горіхах можуть спонукати організм виділяти гормони, які допомагають вам почуватися ситими. Крім того, жири - це ненасичені, "хороші" жири, які також допомагають знизити рівень холестерину та цукру в крові. Просто слідкуйте за розміром порції. Одна жменя - це все, що вам потрібно.

Авокадо

Попри те, що вони сповнені жиру, люди, які їдять їх у помірних кількостях, як правило, мають менше жиру. Частково причина може полягати в тому, що якщо ви їсте авокадо, ви, швидше за все, будете їсти й багато овочів. Однак розмір порції має вирішальне значення. Одна третина середнього авокадо містить близько 106 калорій. Але вони смачні навіть з тонкою скибочкою цільнозернового тосту.

Яйця

Якщо ваша мета - залишатися ситим до обіду, це найкращий вибір для сніданку, ніж тарілка пластівців. У них менше калорій, ніж ви думаєте - 78 у великому, звареному круто яйці - і багато білка. Вони настільки ситні, що допоможуть вам їсти менше протягом дня, якщо ви з'їсте їх на сніданок, особливо якщо у вас надмірна вага.

Сир

Це хороша заміна, якщо яйця вам не подобаються, тому що, схоже, вони так само впливають на апетит. Знежирений сир, що містить 163 калорії в чашці, також містить білок і краще втамовує голод.

Риба

Це здорове джерело білка, яке дає почуття ситості, ніж вуглеводи. Крім того, жирні кислоти омега-3, що містяться в багатьох морепродуктах, особливо в жирній рибі, такий як лосось, особливо добре втамовують голод.

Квасоля та боби

Люди, які їх їдять, часто почуваються більш задоволеними між їдою. У довгостроковій перспективі це може призвести до зменшення кількості жиру в організмі та здоровішої ваги. У цьому сенс: вони малокалорійні, але містять багато білка і клітковини.

Що вас точно залишить голодним

Продукти з високим ступенем обробки, такі як газовані напої, цукерки та навіть білий хліб, не містять поживних речовин і одразу викидають у кров занадто багато цукру.

Ваше тіло відкладає надлишки у вигляді жиру і змушує вас прагнути більшого.

Нежирний білок, ненасичені жири та вуглеводи з великою кількістю клітковини та поживних речовин (наприклад, цільнозернові, фрукти та овочі) перетравлюються довше, втамовують голод та забезпечують постійний приплив енергії.

Наскільки ситим (і насиченим) ви будете, залежить не тільки від їжі. Якщо ви не висипаєтеся, ви можете з'їсти більше, ніж потрібно. І ви, швидше за все, віддасте перевагу закускам, в яких більше калорій і жирів.

Фізичні вправи допоможуть спалити ці калорії. Ви повинні займатися близько 30 хвилин на день, принаймні 5 днів на тиждень.

Навіть 10 хвилин протягом дня можуть суттєво вплинути на те, як ваш організм використовує їжу, яку ви їсте.