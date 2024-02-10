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Ці продукти не можна їсти натще: виключіть їх зі сніданку

Субота 10 лютого 2024 08:42
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Ці продукти не можна їсти натще: виключіть їх зі сніданку Які продукти не можна їсти натще (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Правильний сніданок - збалансований, який дасть організму необхідну енергію та сили на першу частину дня. Неправильні продукти можуть збільшити навантаження на шлунково-кишковий тракт і відповідно уповільнити вас. Тому варто вибирати складні вуглеводи, які насичують, білки для сил та клітковину.

Які продукти категорично не рекомендується їсти натще, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Fit for Fun.

Сирі овочі

Сира їжа вважається здоровою і це правда: вона містить вітаміни, клітковину та мінерали. Однак як сніданок вони не підходять. Шлунок може збунтуватися, тому що сирі овочі дуже вимогливі до травлення. Метеоризм - часто проблема у багатьох людей, а сироїдіння натщесерце викликає особливий стрес.

Пастка: йогурт

Йогурт із фруктами насправді виглядає як гарний сніданок. Це тому, що він не викликає жодного прямого дискомфорту - принаймні, якщо у вас не дуже чутливе травлення. Однак йогурт натще корисний лише частково.

Корисні молочнокислі бактерії, що містяться в йогурті, не засвоюються належним чином натще. Натомість агресивна шлункова кислота вбиває все хороше, перш ніж досягне кишечника.

Що допомагає: наперед з'їжте кілька горіхів, шматочок авокадо або ложку вівсянки, щоб створити в шлунку своєрідний буфер.

Банани тримайте подалі

Банани дійсно забезпечують організм важливими поживними речовинами, але їх не слід їсти натще.

Банани, як і інші продукти, що містять глюкозу, спричиняють підвищення рівня цукру в крові. Через деякий час він знову швидко падає і як результат: доводиться боротися з потягом до їжі до кінця дня.

Кислота з цитрусових

Ви любите випити велику склянку апельсинового соку на сніданок? Звучить здорово, але не робіть цього натще. Кислота цитрусових може спричинити печію. Винятком є лише лимонна вода, тому що в ній сік лимона сильно розбавлений водою.

До речі, раніше ми писали, що названі найнездоровіші продукти у світі.

А ще розповідали про те, навіщо організму магній та в яких продуктах його багато.

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