От этих продуктов вы не будете поправляться: в них очень мало калорий

Существуют продукты, в которых очень мало калорий. Они могут служить отличным перекусом или стать вашими помощниками во время похудения. Однако стоит помнить, что такие блюда не смогут вас качественно насытить и дать достаточно питательных средств. Поэтому, к ним нужно добавлять более насыщенные продукты.

Овсяная каша

Миска такой каши утром поможет вам продержаться весь день и частично причина в волокнах. Они насыщают и позволяют организму медленнее усваивать питательные вещества овсянки. Это сохраняет вашу энергию стабильной и позволит потреблять меньше калорий в течение дня.

Суп

Жидкость помогает наполнить желудок, но не добавляет много калорий, поскольку обычно его готовят с большим количеством воды. Обязательно выбирайте рецепт на основе бульона, например, овощной суп или суп, приготовленный на курином или говяжьем бульоне. Супы на основе сливок содержат гораздо больше калорий.

Салат

Часть секрета насыщения без прибавки в весе заключается в том, чтобы есть продукты с меньшим количеством калорий на один укус. В этой области трудно превзойти салат и другие овощи. Наряду с клетчаткой многие из них богаты витаминами и минералами. На первое блюдо съешьте салат или съешьте небольшую порцию перед основным приемом пищи, чтобы не съесть слишком много. Только не добавляйте слишком много вредных добавок, таких как сыр, гренки и заправки.

Орехи

В них много жира, что дает им больше калорий на один укус. Так это плохо, да? Не обязательно. Жир и белок в орехах могут побуждать организм выделять гормоны, которые помогают вам чувствовать себя сытыми. Кроме того, жиры - это ненасыщенные, "хорошие" жиры, которые также помогают снизить уровень холестерина и сахара в крови. Просто следите за размером порции. Одна горсть - это все, что вам нужно.

Авокадо

Несмотря на то, что они полны жира, люди, которые едят их в умеренных количествах, как правило, имеют меньше жира. Частично причина может заключаться в том, что, если вы едите авокадо, вы, скорее всего, будете есть и много овощей. Однако размер порции имеет решающее значение. Одна треть среднего авокадо содержит около 106 калорий. Но они вкусны даже с тонким ломтиком цельнозернового тоста.

Яйца

Если ваша цель - оставаться сытым до обеда, это лучший выбор для завтрака, чем тарелка хлопьев. В них меньше калорий, чем вы думаете - 78 в большом, сваренном вкрутую яйце - и много белка. Они настолько сытны, что помогут вам есть меньше в течение дня, если вы съедите их на завтрак, особенно если у вас избыточный вес.

Творог

Это хорошая замена, если яйца вам не нравятся, потому что, похоже, они оказывают такое же влияние на аппетит. Обезжиренный творог, содержащий 163 калории в чашке, также содержит белок и лучше утоляет голод.

Рыба

Это здоровый источник белка, который дает чувство сытости, чем углеводы. Кроме того, жирные кислоты омега-3, содержащиеся во многих морепродуктах, особенно в жирной рыбе, такой как лосось, особенно хорошо утоляют голод.

Фасоль и бобы

Люди, которые их едят, часто чувствуют себя более удовлетворенными между приемами пищи. В долгосрочной перспективе это может привести к уменьшению количества жира в организме и более здоровому весу. В этом есть смысл: они малокалорийны, но содержат много белка и клетчатки.

Что вас точно оставит голодным

Продукты с высокой степенью обработки, такие как газированные напитки, конфеты и даже белый хлеб, не содержат питательных веществ и сразу же выбрасывают в кровь слишком много сахара.

Ваше тело откладывает излишки в виде жира и заставляет вас жаждать большего.

Нежирный белок, ненасыщенные жиры и углеводы с большим количеством клетчатки и питательных веществ (например, цельнозерновые, фрукты и овощи) перевариваются дольше, утоляют голод и обеспечивают постоянный приток энергии.

Насколько сытым (и насыщенным) вы будете, зависит не только от еды. Если вы не высыпаетесь, вы можете съесть больше, чем нужно. И вы, скорее всего, предпочтете закуски, в которых больше калорий и жиров.

Физические упражнения помогут вам сжечь эти калории. Вы должны заниматься около 30 минут в день, по крайней мере, 5 дней в неделю.

Даже 10 минут в течение дня могут существенно повлиять на то, как ваш организм использует пищу, которую вы едите.