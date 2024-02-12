5 міфів про харчування, в які вірять майже всі люди

Здорове та збалансоване харчування дуже важливе для здоров'я. Але є деякі міфи про харчування, які зовсім не відповідають дійсності. При цьому дуже багато людей у них вірять.

У які міфи про харчування вірити не варто, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Schweizer Illustrierte.

Міф 1. Темний хліб корисніший за світлий

На жаль, це не так просто. Темний хліб часто є навмисно використовуваною оптичною ілюзією.

Замість того щоб використовувати природно темні зерна, такі як жито або полба, деякі види хліба, приготовані з чистого білого борошна, "забарвлюються" у темний колір за допомогою солодового екстракту.

Це створює враження, що це корисний продукт, хоч насправді він містить світлу пшеницю. Ось чому важливо завжди читати склад перед покупкою хліба.

Міф 2. Жир шкідливий для організму

Це твердження не можна узагальнювати. Не всі жири однакові. Крім шкідливих для здоров'я насичених жирних кислот, які переважно містяться в гамбургерах, піці та іншому фаст-фуді, існують також ненасичені жирні кислоти, які містяться в авокадо або рибі.

А вони є надзвичайно важливими для організму. Так само як вуглеводи та білки, вони потрібні нам для фізичного та розумового функціонування.

Міф 3. Цитрусові - це бомба з вітаміном С

Відкусіть апельсин один раз, і ваш запас поживних речовин буде заповнений? Серйозно? Їжа з найвищим вмістом вітаміну С - це не лимон або апельсин, як багато хто помилково вважає.

Насправді це пепероні, наповнені вітаміном С. Для порівняння: стручок гострого перцю містить утричі більше вітаміну С, ніж лимон.

Міф 4. Вуглеводи призводять до ожиріння

Ця теза зберігається. Як і у випадку з жирами, це залежить від типу вуглеводів, які ми додаємо до нашого організму. Повноцінними й водночас "добрими" вуглеводами є ті, які зовсім не хімічно оброблені.

Зародок і висівки тут все ще перебувають у зерні. Інша ситуація з рафінованими вуглеводами (міститься в білому борошні та цукрі).

Після обробки на ньому немає ні зародків, ні висівок. Таким чином, на відміну від корисних продуктів вони не насичують надовго і не сприяють природному травленню. Коли справи йдуть зовсім погано, ти стаєш голодним. І це справді може зробити вас товстим.

Міф 5. Два літри води на день потрібні

Пити багато води корисно здоров'ю. Це факт. Але вам слід менше дотримуватись правил двох літрів на день і більше прислухатися до свого організму. Якщо на вулиці спекотно або ви займаєтеся спортом і сильно потієте, вам може знадобитися набагато більше.

Це також залежить від розміру та ваги. Високій людині потрібно більше рідини, ніж низькорослій.

Щоб дізнатися, скільки достатньо рідини, краще дотримуватися наступної формули: 30 мл х маса тіла = добова потреба в рідині.

При вазі 70 кілограмів це відповідає приблизно 210 мілілітрам - трохи більш як два літри.